Участники группы KAZKA – финалисты национального отбора на Евровидение 2019 – считают своим главным конкурентом волнение, с которым иногда очень трудно справиться.

Группа KAZKA поборется за право представлять Украину на Евровидении 2019 в финале национального отбора 23 февраля.

– В финале собрались очень сильные артисты, с каждым интересно посоревноваться. Но прежде всего мы будем конкурировать со своим волнением. Посмотрим, кто кого! – рассказали музыканты в комментарии СТБ.

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Они признаются, что не всегда могут справиться с волнением.

– Но мы работаем над этим. В финале хочется кайфануть от выступления. Расслабиться и насладиться моментом так, как, возможно, нам не удалось в полуфинале из-за смятения, – убеждают финалисты нацотбора.

При этом каких-то глобальных изменений в постановку номера KAZKA не будет вносить.

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.

Фото: kazka.band