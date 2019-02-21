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Ношу траур с разбитым сердцем: кошка Лагерфельда “сделала заявление” в Instagram

Кошка модельера Карла Лагерфельда, который скончался в возрасте 85 лет, “объявила” траур в Instagram.

умер лагерфельд

Кошка Карла Лагерфельда, который скончался в возрасте 85 лет, “объявила” траур в Instagram.

У кошки модельера – Шупетт – есть свой Instagram-аккаунт, в котором она поблагодарила всех за соболезнования.

Читайте: Гений моды Лагерфельд: 5 культовых показов Chanel

В сообщении говорится, что Шупетт “носит траур с разбитым сердцем”.

Также она “пообещала”, что “постарается жить без папочки как сильная и независимая женщина”.

Напомним, 19 февраля стало известно, что легендарный дизайнер Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.

Фото: choupettesdiary

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