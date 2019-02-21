Номинанты на Оскар 2019 оглашены. Кто может получить главную награду в мире кинематографа – читайте в материале Фактов ICTV.

Оскар 2019 пройдет 24 февраля в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).

Киноакадемия официально объявила, кто вошел в номинанты на Оскар 2019.

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Так, у фильма Черная пантера – 8 номинаций. Это первый супергеройский фильм, который номинирован в главной категории Оскар.

Фильм Фаворитка представлен в 10 номинациях, при чем в одной сразу дважды – Эмма Стоун и Рэйчел Вайс поборются зазвание Лучшей актрисы второго плана.

Лента Звезда родилась, где в главных ролях Леди Гага и Брэдли Купер (который и есть режиссером фильма), номинирована в 8 категориях (Так же, как и фильм Власть).

Многих удивил фильм Черный клановец, который появился в 6 номинациях.

Нашумевшая Богемная рапсодия номинирована 5 раз на Оскаре 2019.

Настоящей сенсацией стал черно-белый мексиканский фильм Рома, который представлен в 10 номинациях (да-да, и за Лучший фильм тоже).

Лучший фильм

Черная пантера

Зеленая книга

Рома

Фаворитка

Черный клановец

Власть

Богемская рапсодия

Звезда родилась

Лучшая мужская роль

Рами Малек — Богемская рапсодия

Кристиан Бэйл — Власть

Вигго Мортенсен — Зеленая книга

Брэдли Купер — Звезда родилась

Итан Хоук — Дневник пастыря

Уиллем Дефо — На пороге вечности

Лучшая женская роль

Гленн Клоуз — Жена

Леди Гага — Звезда родилась

Оливия Колман — Фаворитка

Мелисса МакКарти — Сможете ли вы меня простить?

Ялица Апарисио — Рома

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон – Рома

Адам Маккей — Власть

Спайк Ли – Черный клановец

Павел Павликовский – Холодная война

Йоргос Лантимос – Фаворитка

Лучшая женская роль второго плана

Эмма Стоун — Фаворитка

Рэйчел Вайс — Фаворитка

Эми Адамс — Власть

Реджина Кинг — Если Бил-стрит могла бы заговорить

Марина Де Тавира — Рома

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али — Зеленая книга

Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?

Тимоти Шаламе — Красивый мальчик

Сэм Эллиотт — Звезда родилась

Сэм Рокуэлл — Власть

Лучший дизайн костюмов

Баллада Бастера Скрагсса

Черная пантера

Фаворитка

Мэри Поппинс возвращается

Две королевы

Лучший фильм на иностранном языке

Рома (Мексика)

Холодная война (Польша)

Магазинные воришки (Япония)

Капернаум (Ливан)

Работа без авторства (Германия)

Лучший анимационный фильм

Суперсемейка 2

Человек-паук: Через вселенные

Ральф против интернета

Остров собак

Мирай из будущего

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Лучший короткометражный анимационный фильм

Бао

Птичья карма

Билби

Выходные

Один маленький шаг

Лучший документальный фильм

RBG

Будешь моим соседом?

Minding the Gap

Свободный подъем в одиночку

Лучший монтаж

Зеленая книга

Богемская рапсодия

Черный клановец

Фаворитка

Власть

Лучшая песня

Звезда Родилась: Shallow

Черная пантера: All the Stars

Пышка: Girl In The Movies

Мэри Поппинс возвращается: The Place Where Lost Things Go

Лучший оригинальный сценарий

Баллада Бастера Скраггса

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Звезда родилась

Сможете ли вы меня простить?

Черный клановец

Лучший адаптированный сценарий

Зеленая книга

Фаворитка

Рома

Власть

Дневник пастыря

Лучший короткометражный документальный фильм

Точка. Конец предложения

Конец игры

Ночь в саду

Спасательная шлюпка

Черная овца

Лучший художник-постановщик

Фаворитка

Человек на Луне

Рома

Черная пантера

Мэри Поппинс возвращается

Лучшие прически и грим

Власть

Две королевы

На границе миров

Лучший композитор

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Мэри Поппинс возвращается

Остров собак

Черная пантера

Черный клановец

Лучший монтаж звука

Человек на Луне

Тихое место

Богемская рапсодия

Черная пантера

Рома

Лучшее сведение звука

Рома

Богемская рапсодия

Человек на Луне

Звезда родилась

Черная пантера

Лучшие спецэффекты

Мстители: Война бесконечности

Кристофер Робин

Человек на Луне

Первому игроку приготовиться

Хан Соло: Звездные войны. Истории

Кстати, фильм Мстители: война бесконечности стал лучшим по версии People’s Choice Awards 2018.