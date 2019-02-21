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Оскар 2019: Киноакадемия объявила номинантов премии

Номинанты на Оскар 2019 оглашены. Кто может получить главную награду в мире кинематографа – читайте в материале Фактов ICTV.

Оскар 2019

Оскар 2019 пройдет 24 февраля в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).

Киноакадемия официально объявила, кто вошел в номинанты на Оскар 2019.

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Так, у фильма Черная пантера – 8 номинаций. Это первый супергеройский фильм, который номинирован в главной категории Оскар.

Фильм Фаворитка представлен в 10 номинациях, при чем в одной сразу дважды – Эмма Стоун и Рэйчел Вайс поборются зазвание Лучшей актрисы второго плана.

Лента Звезда родилась, где в главных ролях Леди Гага и Брэдли Купер (который и есть режиссером фильма), номинирована в 8 категориях (Так же, как и фильм Власть).

Многих удивил фильм Черный клановец, который появился в 6 номинациях.

Нашумевшая Богемная рапсодия номинирована 5 раз на Оскаре 2019.

Настоящей сенсацией стал черно-белый мексиканский фильм Рома, который представлен в 10 номинациях (да-да, и за Лучший фильм тоже).

Лучший фильм

  • Черная пантера
  • Зеленая книга
  • Рома
  • Фаворитка
  • Черный клановец
  • Власть
  • Богемская рапсодия
  • Звезда родилась

Лучшая мужская роль

  • Рами Малек — Богемская рапсодия
  • Кристиан Бэйл — Власть
  • Вигго Мортенсен — Зеленая книга
  • Брэдли Купер — Звезда родилась
  • Итан Хоук — Дневник пастыря
  • Уиллем Дефо — На пороге вечности

Лучшая женская роль

  • Гленн Клоуз — Жена
  • Леди Гага — Звезда родилась
  • Оливия Колман — Фаворитка
  • Мелисса МакКарти — Сможете ли вы меня простить?
  • Ялица Апарисио — Рома

Лучший режиссер

  • Альфонсо Куарон – Рома
  • Адам Маккей — Власть
  • Спайк Ли – Черный клановец
  • Павел Павликовский – Холодная война
  • Йоргос Лантимос – Фаворитка

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмма Стоун — Фаворитка
  • Рэйчел Вайс — Фаворитка
  • Эми Адамс — Власть
  • Реджина Кинг — Если Бил-стрит могла бы заговорить
  • Марина Де Тавира — Рома

Лучшая мужская роль второго плана

  • Махершала Али — Зеленая книга
  • Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?
  • Тимоти Шаламе — Красивый мальчик
  • Сэм Эллиотт — Звезда родилась
  • Сэм Рокуэлл — Власть

Лучший дизайн костюмов

  • Баллада Бастера Скрагсса
  • Черная пантера
  • Фаворитка
  • Мэри Поппинс возвращается
  • Две королевы

 

Лучший фильм на иностранном языке

  • Рома (Мексика)
  • Холодная война (Польша)
  • Магазинные воришки (Япония)
  • Капернаум (Ливан)
  • Работа без авторства (Германия)

Лучший анимационный фильм

  • Суперсемейка 2
  • Человек-паук: Через вселенные
  • Ральф против интернета
  • Остров собак
  • Мирай из будущего

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Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Бао
  • Птичья карма
  • Билби
  • Выходные
  • Один маленький шаг

Лучший документальный фильм

  • RBG
  • Будешь моим соседом?
  • Minding the Gap
  • Свободный подъем в одиночку

Лучший монтаж

  • Зеленая книга
  • Богемская рапсодия
  • Черный клановец
  • Фаворитка
  • Власть

Лучшая песня

  • Звезда Родилась: Shallow
  • Черная пантера: All the Stars
  • Пышка: Girl In The Movies
  • Мэри Поппинс возвращается: The Place Where Lost Things Go

Лучший оригинальный сценарий

  • Баллада Бастера Скраггса
  • Если Бил-стрит могла бы заговорить
  • Звезда родилась
  • Сможете ли вы меня простить?
  • Черный клановец

Лучший адаптированный сценарий

  • Зеленая книга
  • Фаворитка
  • Рома
  • Власть
  • Дневник пастыря

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Точка. Конец предложения
  • Конец игры
  • Ночь в саду
  • Спасательная шлюпка
  • Черная овца

Лучший художник-постановщик

  • Фаворитка
  • Человек на Луне
  • Рома
  • Черная пантера
  • Мэри Поппинс возвращается

Лучшие прически и грим

  • Власть
  • Две королевы
  • На границе миров

Лучший композитор

  • Если Бил-стрит могла бы заговорить
  • Мэри Поппинс возвращается
  • Остров собак
  • Черная пантера
  • Черный клановец

Лучший монтаж звука

  • Человек на Луне
  • Тихое место
  • Богемская рапсодия
  • Черная пантера
  • Рома

Лучшее сведение звука

  • Рома
  • Богемская рапсодия
  • Человек на Луне
  • Звезда родилась
  • Черная пантера

Лучшие спецэффекты

  • Мстители: Война бесконечности
  • Кристофер Робин
  • Человек на Луне
  • Первому игроку приготовиться
  • Хан Соло: Звездные войны. Истории

Кстати, фильм Мстители: война бесконечности стал лучшим по версии People’s Choice Awards 2018.

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