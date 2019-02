Самое большое событие в Голливуде не за горами. В ночь с 24 на 25 февраля в театре Долби пройдет церемония награждения премии Оскар 2019.

Сцена 91-й премии Оскар будет сверкать с 26 тыс. камней Swarovski, на ней не будет ведущего, но будет море эмоций, смешных и трогательных моментов от победителей номинаций.

Еще ни один Оскар не проходил без скандалов.

Так, в 2019 году началось все со скандала с Кевином Хартом, который должен был быть ведущим премии в этом году.

Потом режиссера фильма Богемная рапсодия Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

А также одна британка просит снять с номинации фильм Задержание, который сделали на основе истории убийства ее 2-летнего сына, не получив ее разрешение.

Потом организаторов Оскара обвинили в давлении на актеров, чтобы те не ходили на другие премии, а также в том, что в номинантов не выбирают режиссеров-женщин.

А недавно вообще объявили, что победителей номинаций Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшая короткометражная картина назовут во время рекламной паузы, однако после бури возмущений организаторы сменили свое решение.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.

— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.