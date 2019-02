Певец Майкл Райс – победитель шоу All Together Now на ВВС – представит Великобританию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Майкл Райс выступит от Великобритании на Евровидении 2019 с песней Bigger Than Us (Больше, чем мы).

В прямом эфире шоу на ВВС в ходе телефонного и онлайн-голосования из трех финалистов британская публика выбрала Майкла Райса.

Великобритания относится к странам так называемой большой пятерки, поэтому Райс автоматически попадет в финал Евровидения 2019.

Он выступит в Тель-Авиве 18 мая.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2019 – где смотреть

Песня Великобритании на Евровидение 2019: Майкл Райс – Bigger Than Us

– Bigger Than Us – это действительно мощная песня. Вы просто сливаетесь с ней…Она эмоциональная, – прокомментировал Райс.

Биография Майкла Райса

21-летний исполнитель участвовал в английском X-Factor, а в марте 2018 года Райс победил на шоу All Together Now на ВВС, выиграв приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.

Майкл Райс любит петь в караоке, иногда выступает на улице для прохожих.

Он является активным сторонником борьбы с буллингом и записал сингл в поддержку движения. Эта тема ему очень близка, в школе над ним издевались из-за пения.

















Великобританию на Евровидении 2019 представит певец Майкл Райс / 4 фотографии

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 и теперь Украина не находится в первой десятке.

Фото: Michael Rice