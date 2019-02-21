Певец Майкл Райс – победитель шоу All Together Now на ВВС – представит Великобританию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.
Майкл Райс выступит от Великобритании на Евровидении 2019 с песней Bigger Than Us (Больше, чем мы).
В прямом эфире шоу на ВВС в ходе телефонного и онлайн-голосования из трех финалистов британская публика выбрала Майкла Райса.
Великобритания относится к странам так называемой большой пятерки, поэтому Райс автоматически попадет в финал Евровидения 2019.
Он выступит в Тель-Авиве 18 мая.
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Песня Великобритании на Евровидение 2019: Майкл Райс – Bigger Than Us
– Bigger Than Us – это действительно мощная песня. Вы просто сливаетесь с ней…Она эмоциональная, – прокомментировал Райс.
Биография Майкла Райса
21-летний исполнитель участвовал в английском X-Factor, а в марте 2018 года Райс победил на шоу All Together Now на ВВС, выиграв приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.
Майкл Райс любит петь в караоке, иногда выступает на улице для прохожих.
Он является активным сторонником борьбы с буллингом и записал сингл в поддержку движения. Эта тема ему очень близка, в школе над ним издевались из-за пения.
К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 и теперь Украина не находится в первой десятке.
Фото: Michael Rice