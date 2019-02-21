Солистка группы YUKO, которая участвует в финале нацотборана Евровидение 2019, Юлия Юрина рассказала, что в детстве постоянно терпела насилие.

Солистка YUKO Юлия Юрина, которая в составе группы YUKO участвует в финале нацотбора на Евровидение 2019, призналась, что в детстве была жертвой домашнего насилия, передает Pink.

– В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого жениха, которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей, – рассказывает Юлия.

По ее словам, мужчина в 90-тые был авторитетом в авто бизнесе.

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– Он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выбросят нас с матерью из дома на мороз, швыряли об стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний – запугивания пистолетом, – поделилась певица.

Юля отметила, что такое детство отпечатались в ее сознании, и сейчас ей приходится бороться с психологическими проблемами.

Ранее Факты ICTV писали, что YUKO с песней GALYNA GULIALA выступит в финале отбора на Евровидения под номером 2.

Фото: yukoua