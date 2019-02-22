Телеведущая и певица Йонида Маличи стала представителем Албании на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Албании на Евровидении 2019 станет певица Йонида Маличи с песней Ktheju Tokës.

Участие в песенном конкурсе ей досталась благодаря победе на Festivali i Këngës в декабре 2018 года.

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Песня Албании на Евровидение 2019: Йонида Маличи – Ktheju Tokës

В песне Маличи призывает кого-то вернуться на родную землю, поскольку родные все еще его ждут.

Многие зрители сравнили образ певицы во время выступления в нацотборе с Клеопатрой.

Биография Йониды Маличи

Йонида Маличи родилась 26 марта 1982 года в албанском городе Тирана.

Ее карьера певицы началась в 13 лет, когда она выступила на фестивале Festivali i Këngës вместе с Aleksandër Rrapi. Через два года девушка снова посетила фестиваль, но уже в составе другого дуэта и исполнила песню, посвященную Матери Терезе.

Выступать сольно Маличи начала в 1999 году. Тогда она завоевала второе место с песней Do jetoj pa ty на Festivali i Këngës.

За свою карьеру она также выступила судьей в пятом сезоне одного из песенных шоу Албании.

К слову, один из членов жюри национального отбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко рассказал, что думает о жесткой критике конкурса.

Видео: Eurovision Song Contest