Инди-поп группа Lake Malawi стала представителем Чехии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Чехии на Евровидении 2019 станет группа Lake Malawi с песней Friend Of A Friend.

Участие в песенном конкурсе парням досталась благодаря победе на национальном конкурсе, где их поддержали зрители и члены международного жюри.

Сейчас букмекерские конторы ставят группу лишь на 25-е место из 42 на евровидении 2019, однако после появления информации обо всех представителей, ситуация может измениться.

Песня Чехии на Евровидение 2019: Lake Malawi – Friend Of A Friend

В песне поют о детской любви, которая вернулась из прошлого.

Теперь это просто соседка и подруга друга и между героями больше якобы нет никаких чувств.

История создания группы Lake Malawi

Инди-поп группа была создана в 2013 году. В нее входят три парня.

Состав был сформирован Альберто Черным после распада его бывшей группы Charlie Straight.

Дебютный мини-альбом группы We Are Making Love Again вышел в 2015 году, а уже их студийный альбом Surrounded by Light — в 2017 году.

К слову, уже завтра финалисты отбора на Евровидение 2019 поборются за возможность представлять Украину на песенном конкурсе.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

По результатам жеребьевки стран-участниц, Чехия будет выступать в первом полуфинале, как и Украина.

Фото: Lake Malawi

Видео: Eurovision Song Contest