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Данилко ответил на критику нацотбора на Евровидение 2019

Один из членов жюри нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко ответил на критику конкурса.

Андрій Данилко

Один из членов жюри нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко ответил тем, кто критикует конкурс и, в частности, выступление группы KAZKA, передают Факты.

По его словам, такой большой шквал критики обрушился на нацотбор из-за того, что люди просто хотят “поляпать” языком.

– Например, пишут, что я “тяну группу KAZKA”, потому что мы артисты одной продюсерской компании. А почему тогда никто не вспоминает, как в прошлом году я их “задвигал”, критикуя и ставя низкий балл, – сказал Данилко.

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Он добавил, что всегда может постоять за свою оценку, поскольку есть определенный набор качеств, на которые он смотрит, оглашая свое решение.

Данилко добавил, что за год KAZKA сильно выросла и он не понимает, как люди этого не видят.

К слову, финалисты национального отбора на Евровидение 2019 – участники группа KAZKA – рассказали о своем главном конкуренте.

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