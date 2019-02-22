Один из членов жюри нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко ответил на критику конкурса.

Один из членов жюри нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко ответил тем, кто критикует конкурс и, в частности, выступление группы KAZKA, передают Факты.

По его словам, такой большой шквал критики обрушился на нацотбор из-за того, что люди просто хотят “поляпать” языком.

– Например, пишут, что я “тяну группу KAZKA”, потому что мы артисты одной продюсерской компании. А почему тогда никто не вспоминает, как в прошлом году я их “задвигал”, критикуя и ставя низкий балл, – сказал Данилко.

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Он добавил, что всегда может постоять за свою оценку, поскольку есть определенный набор качеств, на которые он смотрит, оглашая свое решение.

Данилко добавил, что за год KAZKA сильно выросла и он не понимает, как люди этого не видят.

К слову, финалисты национального отбора на Евровидение 2019 – участники группа KAZKA – рассказали о своем главном конкуренте.