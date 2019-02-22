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Долгожители в кино: фильмы, которые получили Оскар

Пока мы ждем церемонию награждения премии Оскар 2019, предлагаем вспомнить фильмы, которые в свое время признали лучшими в мире кинематографа. Факты ICTV также выделили свой топ-9 фильмов, что могут похвастаться золотой статуэткой.

Оскар 2019

Фильмы, которые получили Оскар, никогда не выходят из моды. Многие можно пересматривать по несколько раз – и они все равно не надоедают.

Мы собрали топ-9 оскароносных фильмов по версии Фактов ICTV, а также дали список всех работ, которые получали главную премию кинематографа за лучший фильм.

В центре внимания (2016)

Фильм основан на реальных событиях, связанных с масштабным скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.

Это фильм о справедливости, о правде, о настойчивости.

Он жесткий, но интересный.

На Оскаре 2016 он получил премию не только За лучший фильм, но и за лучший сценарий, а также был номинирован еще в 4 категориях.

12 лет рабства (2014)

История безжалостного прошлого, жестокости и дискриминации. Лента, которая не оставит равнодушным никого.

Фильм был номинирован в 9 категориях премии Оскар, и в трех одержал победу.

Кроме того, у картины всего 84 награды на разных кинофестивалях.

Король говорит (2011)

Во-первых, фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что в нем играют великолепные Колин Ферн, Джеффри Раш и Хелена Бонэм Картер.

Во-вторых, эта работа вдохновляет. Тяжелый труд и вера в себя – могут все.

Просто и масштабно одновременно.

Малышка на миллион (2005)

Это грустный серый фильм, но дает много мотивации и заставляет посмотреть со стороны на то, достаточно ли ты вкладываешь сил к своей цели.

Даже если вы не фанат бокса, он вам все равно понравится.

Это лента о человеке, что рискует всем ради мечты, которую, кроме него, не видит никто.

Властилин колец: Возвращение короля (2004)

Именно тот фильм, который можно пересматривать множество раз, несмотря на то, что это фантастика.

Масштаб. Идеальное музыкальное сопровождение. Накал и, вопреки здравому смыслу, вера в то, что эта история была на самом деле.

Не зря Властелин колец: Возвращение короля вошел в список рекордов Оскара – фильм получил сразу 11 наград главной кинопремии.

Таким рекордом могут похвастаться только Титаник и Бен-Гур.


Титаник (1998)

Да, мы знаем, что вы уже видели его много раз, но не могли не добавить легендарную историю любви в этот список.

К тому же, в 2022 гoду Tитaник-2 спустят на воду и он отправится в тот же peйc. Это не штука.

Форест Гамп (1995)

Этот фильм тоже долгожитель, потому что позволяет открывать все новые и новые детали с каждым просмотром.

К тому же, это еще прекрасный цитатник и мотиватор.

Ну, и одним из главных аргументов фильма есть Том Хенкс.

Список Шиндлера (1994)

Такое забыть нельзя.

Отдайте своим просмотром уважение Оскару Шиндлеру, который спас от жестокой смерти более тысячи человек во время Холокоста.

Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир.


Ганди (1983)

Да, это очень старый фильм, но он точно стоит вашего внимания.

Биографическая история о жизни легендарного Махатмы Ганди.

Работа была удостоена 8 премий Оскар.

Все фильмы, которые получали Оскар, за все время:

Название фильма и год  Продюссеры
Крылья 1929  Люсьен Хаббард
Бродвейская мелодия 1930 (І)  Говард Хьюз
На западном фронте без перемен 1930 (ІI)  Карл Леммле-мл.
Симаррон 1931  Уильям Лебарон
 Гранд-отель 1932  Ирвинг Тальберг
 Кавалькада 1934  Уинфилд Шихэн
 Это случилось однажды ночью 1935  Фрэнк Капра, Гарри Кон
 Мятеж на Баунти 1936  Ирвинг Тальберг, Альберт Левин
 Великий Зигфелд 1937  Хант Стромберг
Жизнь Эмиля Золя 1938   Хенри Блэнк
С собой не унесешь 1939  Фрэнк Капра
Унесенные ветром 1940  Дэвид Селзник
Ребекка  1941  Дэвид Селзник
Как зелена была моя долина 1942  Дэррил Фрэнсис Занук
Миссис Минивер 1943  Сидни Фрэнклин
Касабланка 1944  Хэл Б. Уоллис
Идти своим путем 1945  Лео МакКери
Потерянный уикэнд 1946  Чарльз Брэкетт
Лучшие годы нашей жизни 1947  Сэмюэл Голдвин
Джентльменское соглашение 1948  Дэррил Фрэнсис Занук
Гамлет 1949  Лоуренс Оливье
Вся королевская рать 1950  Роберт Россен
Все о Еве 1951  Дэррил Фрэнсис Занук
Американец в Париже 1952  Артур Фрид
Величайшее шоу мира 1953  Сесиль Блаунт Де Милль
Отныне и во веки веков 1954  Бадди Адлер
В порту 1955  Сэм Шпигель
Марти 1956  Харольд Хехт
Вокруг света за 80 дней 1957  Майкл Тодд
Мост через реку Квай 1958  Сэм Шпигель
Жижи 1959  Артур Фрид
Бен-Гур 1960  Сэм Цимбалист
Квартира 1961  Билли Уайлдер
Вестсайдская история 1962  Роберт Уайз
Лоуренс Аравийский 1963  Сэм Шпигель
Том Джонс 1964  Тони Ричардсон
Моя прекрасная леди 1965  Джек Уорнер
Звуки музыки 1966  Роберт Уайз
Человек на все времена 1967  Фред Циннеман
Душной южной ночью 1968  Уолтер Мириш
Оливер! 1969  Джон Вулф
Полуночный ковбой 1970  Джером Хеллман
Паттон 1971  Фрэнк МакКерти
Французский связной 1972  Филип Д’Антони
Крестный отец 1973  Альберт С. Радди
Афера 1974  Тони Билл, Майкл Филлипс, Джулия Филлипс
Крестный отец 2 1975  Фрэнсис Форд Коппола, Грэй Фредериксон, Фред Рус
Пролетая над гнездом кукушки 1976  Саул Зейнц, Майкл Дуглас
 Рокки 1977  Ирвин Уинклер, Роберт Чартофф
Энни Холл 1978  Чарльз Йоффе
Охотник на оленей 1979  Спайкингс, Дили, Чимино, Дж. Певерэлл
Крамер против Крамера 1980  Стэнли Р. Джаффе
Обыкновенные люди 1981  Рональд Л. Швари
Огненные колесницы 1982  Дэвид Паттнэм
Ганди 1983  Ричард Аттенборо
Язык нежности 1984  Джеймс Л. Брукс
Амадей 1985  Саул Зейнц
Из Африки 1986  Сидни Поллак
Взвод 1987  Арнольд Копельсон
Последний император 1988  Джереми Томас
Человек дождя 1989  Марк Джонсон
Шофер мисс Дэйзи 1990  Ричард Дэррил Занук, Лили Фини Занук
Танцующий с волками 1991  Джим Уилсон, Кевин Костнер
Молчание ягнят 1992  Эдвард Саксон, Кеннет Атт, Рональд Бозман
Непрощенный 1993  Клинт Иствуд
Список Шиндлера 1994  С. Спилберг, Дж. Молен, Бранко Лустиг
Форрест Гамп 1995  Венди Финерман, Стив Тиш, Стив Старки
Храброе сердце 1996  Мел Гибсон, Алан Лэдд мл., Брюс Дэйви
Английский пациент 1997  Саул Зейнц
Титаник 1998  Джеймс Кэмерон, Джон Ландау
Влюбленный Шекспир 1999  Парфитт, Джильотти, Вайнштейн, Цвик
Красота по-американски 2000  Брюс Коэн, Дэн Джинкс
Гладиатор 2001  Дуглас Уик, Дэвид Францони, Бранко Лустиг
Игры разума 2002  Брайан Грейзер, Рон Ховард
Чикаго 2003  Мартин Ричардс
Властелин колец: Возвращение короля 2004  Питер Джексон, Ф. Уолш, Барри М. Осборн
Малышка на миллион 2005  Клинт Иствуд, А. С. Радди, Т. Росенберг
Столкновение 2006  Пол Хаггис, Кэти Шульман
Отступники 2007  Грэм Кинг
Старикам тут не место 2008  Скотт Рудин, Итан Коэн, Джоэл Коэн
Миллионер из трущоб 2009  Кристиан Колсон
Повелитель бури 2010  К. Бигелоу, М. Боал, Н. Шартье, Г. Шапиро
Король говорит! 2011  Эмиль Шерман, Иэн Каннинг, Гарет Анвин
Артист 2012  Тома Лангманн
Операция Арго 2013  Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуни
12 лет рабства 2014  Б. Питт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуин
Бердмэн 2015  А. Г. Иньярриту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул
В центре внимания 2016  М. Шуга, С. Голин, Н. Роклин, Б. Пэгон Фауст
Лунный свет 2017  А. Романски, Д. Гарднер, Джереми Клейнер
Форма воды 2018  Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл

Напомним, где и когда пройдет Оскар 2019.

Фото: Haveseen / Dreamstime

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