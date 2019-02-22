Пока мы ждем церемонию награждения премии Оскар 2019, предлагаем вспомнить фильмы, которые в свое время признали лучшими в мире кинематографа. Факты ICTV также выделили свой топ-9 фильмов, что могут похвастаться золотой статуэткой.

Фильмы, которые получили Оскар, никогда не выходят из моды. Многие можно пересматривать по несколько раз – и они все равно не надоедают.

Мы собрали топ-9 оскароносных фильмов по версии Фактов ICTV, а также дали список всех работ, которые получали главную премию кинематографа за лучший фильм.

В центре внимания (2016)

Фильм основан на реальных событиях, связанных с масштабным скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.

Это фильм о справедливости, о правде, о настойчивости.

Он жесткий, но интересный.

На Оскаре 2016 он получил премию не только За лучший фильм, но и за лучший сценарий, а также был номинирован еще в 4 категориях.

12 лет рабства (2014)

История безжалостного прошлого, жестокости и дискриминации. Лента, которая не оставит равнодушным никого.

Фильм был номинирован в 9 категориях премии Оскар, и в трех одержал победу.

Кроме того, у картины всего 84 награды на разных кинофестивалях.

Король говорит (2011)

Во-первых, фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что в нем играют великолепные Колин Ферн, Джеффри Раш и Хелена Бонэм Картер.

Во-вторых, эта работа вдохновляет. Тяжелый труд и вера в себя – могут все.

Просто и масштабно одновременно.

Малышка на миллион (2005)

Это грустный серый фильм, но дает много мотивации и заставляет посмотреть со стороны на то, достаточно ли ты вкладываешь сил к своей цели.

Даже если вы не фанат бокса, он вам все равно понравится.

Это лента о человеке, что рискует всем ради мечты, которую, кроме него, не видит никто.

Властилин колец: Возвращение короля (2004)

Именно тот фильм, который можно пересматривать множество раз, несмотря на то, что это фантастика.

Масштаб. Идеальное музыкальное сопровождение. Накал и, вопреки здравому смыслу, вера в то, что эта история была на самом деле.

Не зря Властелин колец: Возвращение короля вошел в список рекордов Оскара – фильм получил сразу 11 наград главной кинопремии.

Таким рекордом могут похвастаться только Титаник и Бен-Гур.





Титаник (1998)

Да, мы знаем, что вы уже видели его много раз, но не могли не добавить легендарную историю любви в этот список.

К тому же, в 2022 гoду Tитaник-2 спустят на воду и он отправится в тот же peйc. Это не штука.

Форест Гамп (1995)

Этот фильм тоже долгожитель, потому что позволяет открывать все новые и новые детали с каждым просмотром.

К тому же, это еще прекрасный цитатник и мотиватор.

Ну, и одним из главных аргументов фильма есть Том Хенкс.

Список Шиндлера (1994)

Такое забыть нельзя.

Отдайте своим просмотром уважение Оскару Шиндлеру, который спас от жестокой смерти более тысячи человек во время Холокоста.

Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир.





Ганди (1983)

Да, это очень старый фильм, но он точно стоит вашего внимания.

Биографическая история о жизни легендарного Махатмы Ганди.

Работа была удостоена 8 премий Оскар.

Все фильмы, которые получали Оскар, за все время:

Название фильма и год Продюссеры Крылья 1929 Люсьен Хаббард Бродвейская мелодия 1930 (І) Говард Хьюз На западном фронте без перемен 1930 (ІI) Карл Леммле-мл. Симаррон 1931 Уильям Лебарон Гранд-отель 1932 Ирвинг Тальберг Кавалькада 1934 Уинфилд Шихэн Это случилось однажды ночью 1935 Фрэнк Капра, Гарри Кон Мятеж на Баунти 1936 Ирвинг Тальберг, Альберт Левин Великий Зигфелд 1937 Хант Стромберг Жизнь Эмиля Золя 1938 Хенри Блэнк С собой не унесешь 1939 Фрэнк Капра Унесенные ветром 1940 Дэвид Селзник Ребекка 1941 Дэвид Селзник Как зелена была моя долина 1942 Дэррил Фрэнсис Занук Миссис Минивер 1943 Сидни Фрэнклин Касабланка 1944 Хэл Б. Уоллис Идти своим путем 1945 Лео МакКери Потерянный уикэнд 1946 Чарльз Брэкетт Лучшие годы нашей жизни 1947 Сэмюэл Голдвин Джентльменское соглашение 1948 Дэррил Фрэнсис Занук Гамлет 1949 Лоуренс Оливье Вся королевская рать 1950 Роберт Россен Все о Еве 1951 Дэррил Фрэнсис Занук Американец в Париже 1952 Артур Фрид Величайшее шоу мира 1953 Сесиль Блаунт Де Милль Отныне и во веки веков 1954 Бадди Адлер В порту 1955 Сэм Шпигель Марти 1956 Харольд Хехт Вокруг света за 80 дней 1957 Майкл Тодд Мост через реку Квай 1958 Сэм Шпигель Жижи 1959 Артур Фрид Бен-Гур 1960 Сэм Цимбалист Квартира 1961 Билли Уайлдер Вестсайдская история 1962 Роберт Уайз Лоуренс Аравийский 1963 Сэм Шпигель Том Джонс 1964 Тони Ричардсон Моя прекрасная леди 1965 Джек Уорнер Звуки музыки 1966 Роберт Уайз Человек на все времена 1967 Фред Циннеман Душной южной ночью 1968 Уолтер Мириш Оливер! 1969 Джон Вулф Полуночный ковбой 1970 Джером Хеллман Паттон 1971 Фрэнк МакКерти Французский связной 1972 Филип Д’Антони Крестный отец 1973 Альберт С. Радди Афера 1974 Тони Билл, Майкл Филлипс, Джулия Филлипс Крестный отец 2 1975 Фрэнсис Форд Коппола, Грэй Фредериксон, Фред Рус Пролетая над гнездом кукушки 1976 Саул Зейнц, Майкл Дуглас Рокки 1977 Ирвин Уинклер, Роберт Чартофф Энни Холл 1978 Чарльз Йоффе Охотник на оленей 1979 Спайкингс, Дили, Чимино, Дж. Певерэлл Крамер против Крамера 1980 Стэнли Р. Джаффе Обыкновенные люди 1981 Рональд Л. Швари Огненные колесницы 1982 Дэвид Паттнэм Ганди 1983 Ричард Аттенборо Язык нежности 1984 Джеймс Л. Брукс Амадей 1985 Саул Зейнц Из Африки 1986 Сидни Поллак Взвод 1987 Арнольд Копельсон Последний император 1988 Джереми Томас Человек дождя 1989 Марк Джонсон Шофер мисс Дэйзи 1990 Ричард Дэррил Занук, Лили Фини Занук Танцующий с волками 1991 Джим Уилсон, Кевин Костнер Молчание ягнят 1992 Эдвард Саксон, Кеннет Атт, Рональд Бозман Непрощенный 1993 Клинт Иствуд Список Шиндлера 1994 С. Спилберг, Дж. Молен, Бранко Лустиг Форрест Гамп 1995 Венди Финерман, Стив Тиш, Стив Старки Храброе сердце 1996 Мел Гибсон, Алан Лэдд мл., Брюс Дэйви Английский пациент 1997 Саул Зейнц Титаник 1998 Джеймс Кэмерон, Джон Ландау Влюбленный Шекспир 1999 Парфитт, Джильотти, Вайнштейн, Цвик Красота по-американски 2000 Брюс Коэн, Дэн Джинкс Гладиатор 2001 Дуглас Уик, Дэвид Францони, Бранко Лустиг Игры разума 2002 Брайан Грейзер, Рон Ховард Чикаго 2003 Мартин Ричардс Властелин колец: Возвращение короля 2004 Питер Джексон, Ф. Уолш, Барри М. Осборн Малышка на миллион 2005 Клинт Иствуд, А. С. Радди, Т. Росенберг Столкновение 2006 Пол Хаггис, Кэти Шульман Отступники 2007 Грэм Кинг Старикам тут не место 2008 Скотт Рудин, Итан Коэн, Джоэл Коэн Миллионер из трущоб 2009 Кристиан Колсон Повелитель бури 2010 К. Бигелоу, М. Боал, Н. Шартье, Г. Шапиро Король говорит! 2011 Эмиль Шерман, Иэн Каннинг, Гарет Анвин Артист 2012 Тома Лангманн Операция Арго 2013 Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуни 12 лет рабства 2014 Б. Питт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуин Бердмэн 2015 А. Г. Иньярриту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул В центре внимания 2016 М. Шуга, С. Голин, Н. Роклин, Б. Пэгон Фауст Лунный свет 2017 А. Романски, Д. Гарднер, Джереми Клейнер Форма воды 2018 Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл

Напомним, где и когда пройдет Оскар 2019.

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