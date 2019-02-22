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Финалистки национального отбора на Евровидение 2019 Anna-Maria не смогли сказать, чей Крым

Финалистки нацотбора на Евровидение 2019 дуэт Anna-Maria не смогли ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Anna-Maria

Финалистки нацотбора на Евровидение 2019 дуэт Anna-Maria не смогли в эфире программы PRIME: Скрипiн ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым.

Отвечая на вопрос, они сказали, что Крым – это их родина.

Сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк также считают, что Крым остался Крымом с теми же горами, тем же морем, воздухом.

Кроме того, финалистки нацотбора отказались отвечать на вопрос об оккупации Крыма.

– На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы, – сказали сестры.

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