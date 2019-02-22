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Freedom jazz – финалисты отбора на Евровидение 2019

Группа Freedom jazz с песней Cupidon выступят в финале национального отбора на Евровидение 2019 под номером 1. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством группы.

Freedom jazz

Группа Freedom jazz стала конкурсантом нацотбора на Евровидение 2019.

Девушки выступили во втором полуфинале 16 февраля. По результатам судейского и зрительского голосования Freedom jazz  прошли в финал отбора на Евровидение, набрав максимальное количество баллов.

Freedom jazz во втором полуфинале отбора на Евровидение 2019

История создания

Украинскую группу Freedom jazz основали в 2008 году. В ее состав входят десять девушек, трое из которых являются вокалистами, а остальные играют на саксофоне, клавишных, ударных, бас-гитаре, гитаре и трубе.

Вокалистами группы выступают Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко.

Популярность Freedom jazz принесло участие в Шоу №1, после чего она стала неотъемлемой частью многих телешоу Украины.

Группа известна своим исполнением каверов на различные мировые и украинские хиты. Также в ее репертуаре есть и популярные песни немецкой группы 1980-х годов Modern talking.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2019 – где смотреть

Каждое выступление Freedom jazz сопровождается и ярким шоу на сцене. Хотя о песне, с которой группа должна принимать участие в нацотборе на Евровидение 2019, много не известно, можно сказать, что она будет авторской.

Читайте: Кто прошел в финал отбора на Евровидение 2019

Фото: Freedom-jazz girls band

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