PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В субботу, 23 февраля, пройдет финал национального отбора на Евровидение 2019 и станет известно, кто представит Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В субботу состоится финал национального отбора на Евровидение 2019 и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

По результатам двух полуфиналов судьи и зрители выбрали шестерку фаворитов:

Читайте: Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019

Факты ICTV предлагают вам выбрать своего фаворита, достойного представить Украину в Израиле.

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.

Фото: eurovision.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Черногорию на Евровидении 2019 представит группа D-moll
Албанию на Евровидении 2019 представит Йонида Маличи
Финалистки национального отбора на Евровидение 2019 Anna-Maria не смогли сказать, чей Крым
Данилко ответил на критику нацотбора на Евровидение 2019
Нацотбор на Евровидение 2019: финалисты с KAZKA назвали своего конкурента
Финалисты отбора на Евровидение 2019: все участники
KАZKA – Apart: отбор на Евровидение 2019
Великобританию на Евровидении 2019 представит певец Майкл Райс
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка