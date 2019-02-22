MARUV с песней Siren Song выступит в финале отбора на Евровидение 2019 под номером 3. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством певицы.
MARUV стала новым участником национального отбора на Евровидение 2019. О ее участии в конкурсе стало известно после того, как TAYANNA отказалась от Евровидения. Сначала сообщалось, что певица выступит с песней For You. Однако позже она передумала и записала для конкурса новый трек – Siren Song.
MARUV выступила в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019, который прошел 9 февраля. Свое выступление певица назвала “интеллигентной провокацией”.
MARUV – Siren Song в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019:
Биография MARUV
MARUV – музыкальный проект Анны Корсун. Девушка родилась в Павлограде 15 февраля 1992 года.
В 2014 году закончила факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Одновременно училась вокалу.
В 2013 году Анна Корсун собрала группу The Pringlez. Группа исполняла кавер-версии известных хитов, которые “разбавляла” своим творчеством в стиле поп-рок.
В начале 2017 года Анна Корсун решила, что коллективу нужно переехать в Киев, изменить название, репертуар и музыкальное направление.
Анна Корсун была участницей X-Фактор 8. До этого участвовала в отборе на Евровидение 2016 и конкурсе Новая волна 2015.
7 мая вышел альбом Stories. 27 сентября состоялась премьера, а 2 октября вышел клип песни Spini (MARUV & BOOSIN).
27 ноября 2017 года от имени проекта MARUV & BOOSIN состоялась премьера песни Drunk Groove.
Композиция стала главным танцевальным хитом на премии M1 Music Awards 2018.
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Напомним, нацотбор на Евровидение 2019 стартует 9 февраля 2019 года. Оценивать выступления участников будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.