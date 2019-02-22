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Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза – меню на Оскар 2019

Каким будет меню на вечеринке после церемонии награждения премии Оскар 2019 – читайте в материале Фактов ICTV.

Меню на Оскар 2019

Совсем скоро самый долгожданный вечер в Голливуде – 91-я церемония награждения премии Оскар 2019.

Уже развернули знаменитую красную дорожку возле театра Долби в Лос-Анжелесе, звезды полным ходом подбирают наряды, чтобы блистать перед фотоаппаратами и коллегами, а шеф-повар Вольфганг Пак уже представил меню, которое украсит традиционный праздничный ужин на вечеринке Governors Ball, которым он руководит уже 25 год.

– Я не буду вмешиваться в то, как вы снимаете фильмы, а вы не вмешивайтесь в то, как я готовлю, – заявил Вольфганг Пак еще в 1994, когда Киноакадемия предложила руководить ужином.

В этом году на столе у звезд будут уже традиционные блюда: шоколадные статуэтки Оскара, покрытые 24-каратным золотом, говядина Миядзаки, пироги с курицей с черными трюфелями, пирожные макарун, пишет Food & Wine.

Фото: Audrey Ma

В это году шеф-повар отметил, что в меню добавили его собственные блюда, а также множество того, что ему готовила в детстве мама.

Вольфганг Пак вырос на границе с Италией. Он добавляет, что такая кухня домашняя, уютная, но благородная.

Например, жареные перепела на вафле красный бархат (на главном фото. – Ред.), пельмени из рикотты, как голые равиоли без теста, с песто из кресс-салата и гороха и коричневым маслом, кростини из арбуза с цитрусовым сыром фета, тостада с авокадо, хрустящей капустой и глазурью из чипотле; кростини с нью-йоркским стейком, классические чимичурри.

Закуски

  • Потстикер (китайские пельмени) из диких грибов, с черным трюфелем
  • тартар из говядины Миядзаки на хрустящей корочке из тапиоки
  • мини-тако из корня таро с глазированными баклажанами мисо и копчеными соевыми грибами
  • копченый лосось
  • миниатюрный бургер с говядиной Миядзаки, острым чеддером, ремуладом
  • фирменные пиццы Вольфганга Пака
  • острый тартар из тунца в конусах из кунжута
  • королевский краб с Аляски на хрустящем рисовом пироге с авокадо

Фото: Audrey Ma

Суши и морская кухня

  • Пряные рулетики из тунца
  • калифорнийские роллы
  • овощные роллы
  • нигири
  • севиче из гребешка, черного чеснока, с микрогрином
  • морской еж с заварным кремом под глазурью из унаги
  • устрицы
  • ножки снежного краба
  • ножки камчатского краба
  • омары
  • креветки

Фото: Audrey Ma

Основные блюда

  • Карамелизированная цветная капуста, с изюмом, лаймом, кедровым орехом
  • замороженная свекла с миндальным заварным кремом, лимоном и салатом айсберг
  • салат из помело, азиатской груши, соуса дзадзики с сыром, мятой, грецким орехом
  • хурма с хамоном, сыром буратта и дикой рукколой
  • паста Торчио с рукколой, помидорами, каперсами и цветами базилика
  • вареники с австрийской рикоттой, песто из кресс-салата с горохом и лимонно-коричневым маслом

Фото: Audrey Ma

Десерты

  • Шоколадные Оскары с покрытием из 24-каратного золота
  • клубника в шоколадном соусе-омбре
  • торт подушка с кокосом, манго и маракуйей
  • печенье из маракуйи с кусочками шоколада
  • печенье с шоколадной крошкой
  • печенье три шоколада
  • печенье из молочного шоколада и карамелизированного пекана
  • клубничное печенье
  • брауни с лесным орехом и миндалем
  • макарун со вкусом эспрессо
  • макарун матча черри

Фото: Audrey Ma

Кроме того, в меню еще будут веганские сладости без глютена.

Фото: Audrey Ma

Напомним, ранее мы писали самые интересные факты об Оскаре 2019 и громкие скандалы.

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