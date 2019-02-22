Каким будет меню на вечеринке после церемонии награждения премии Оскар 2019 – читайте в материале Фактов ICTV.
Совсем скоро самый долгожданный вечер в Голливуде – 91-я церемония награждения премии Оскар 2019.
Уже развернули знаменитую красную дорожку возле театра Долби в Лос-Анжелесе, звезды полным ходом подбирают наряды, чтобы блистать перед фотоаппаратами и коллегами, а шеф-повар Вольфганг Пак уже представил меню, которое украсит традиционный праздничный ужин на вечеринке Governors Ball, которым он руководит уже 25 год.
– Я не буду вмешиваться в то, как вы снимаете фильмы, а вы не вмешивайтесь в то, как я готовлю, – заявил Вольфганг Пак еще в 1994, когда Киноакадемия предложила руководить ужином.
В этом году на столе у звезд будут уже традиционные блюда: шоколадные статуэтки Оскара, покрытые 24-каратным золотом, говядина Миядзаки, пироги с курицей с черными трюфелями, пирожные макарун, пишет Food & Wine.
Фото: Audrey Ma
В это году шеф-повар отметил, что в меню добавили его собственные блюда, а также множество того, что ему готовила в детстве мама.
Вольфганг Пак вырос на границе с Италией. Он добавляет, что такая кухня домашняя, уютная, но благородная.
Например, жареные перепела на вафле красный бархат (на главном фото. – Ред.), пельмени из рикотты, как голые равиоли без теста, с песто из кресс-салата и гороха и коричневым маслом, кростини из арбуза с цитрусовым сыром фета, тостада с авокадо, хрустящей капустой и глазурью из чипотле; кростини с нью-йоркским стейком, классические чимичурри.
Закуски
- Потстикер (китайские пельмени) из диких грибов, с черным трюфелем
- тартар из говядины Миядзаки на хрустящей корочке из тапиоки
- мини-тако из корня таро с глазированными баклажанами мисо и копчеными соевыми грибами
- копченый лосось
- миниатюрный бургер с говядиной Миядзаки, острым чеддером, ремуладом
- фирменные пиццы Вольфганга Пака
- острый тартар из тунца в конусах из кунжута
- королевский краб с Аляски на хрустящем рисовом пироге с авокадо
Фото: Audrey Ma
Суши и морская кухня
- Пряные рулетики из тунца
- калифорнийские роллы
- овощные роллы
- нигири
- севиче из гребешка, черного чеснока, с микрогрином
- морской еж с заварным кремом под глазурью из унаги
- устрицы
- ножки снежного краба
- ножки камчатского краба
- омары
- креветки
Фото: Audrey Ma
Основные блюда
- Карамелизированная цветная капуста, с изюмом, лаймом, кедровым орехом
- замороженная свекла с миндальным заварным кремом, лимоном и салатом айсберг
- салат из помело, азиатской груши, соуса дзадзики с сыром, мятой, грецким орехом
- хурма с хамоном, сыром буратта и дикой рукколой
- паста Торчио с рукколой, помидорами, каперсами и цветами базилика
- вареники с австрийской рикоттой, песто из кресс-салата с горохом и лимонно-коричневым маслом
Фото: Audrey Ma
Десерты
- Шоколадные Оскары с покрытием из 24-каратного золота
- клубника в шоколадном соусе-омбре
- торт подушка с кокосом, манго и маракуйей
- печенье из маракуйи с кусочками шоколада
- печенье с шоколадной крошкой
- печенье три шоколада
- печенье из молочного шоколада и карамелизированного пекана
- клубничное печенье
- брауни с лесным орехом и миндалем
- макарун со вкусом эспрессо
- макарун матча черри
Фото: Audrey Ma
Кроме того, в меню еще будут веганские сладости без глютена.
Фото: Audrey Ma
Напомним, ранее мы писали самые интересные факты об Оскаре 2019 и громкие скандалы.