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Слили себя сами: реакция на слова участниц отбора на Евровидение Anna Maria о Крыме

Участницы национального отбора на Евровидение 2019 дуэт Anna Maria попали в скандал из-за Крыма. Факты ICTV собрали реакцию из социальных сетей.

Anna Maria

Финалистки нацотбора на Евровидение 2019 дуэт Anna-Maria не ответили на вопрос о принадлежности Крыма, за что получили волну критики в свой адрес и бурную реакцию в социальных сетях.

Так, например, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал дуэт Anna Maria предателями Украины.

– Они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией, – сказал он в комментарии Обозревателю.

А вот российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила,  что Anna Maria, “крутейшим образом держались”.

Ниже мы собрали реакцию социальных сетей.

На сайте Миротворец есть страница юриста Ларисы Опанасюк, мамы певиц.

В базе указано, что женщина нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ и перешла на работу к оккупационным властям Крыма.

Мама дуэта Anna Maria живет в Симферополе, работает заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата Совмина.

А в 2014 году была награждена медалью Минобороны РФ За возвращение Крыма.

 

Напомним, уже завтра финалисты отбора на Евровидение 2019 поборются за возможность представлять Украину на песенном конкурсе.

Фото: Anna-Maria Opanasyuk

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