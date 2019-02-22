Участницы национального отбора на Евровидение 2019 дуэт Anna Maria попали в скандал из-за Крыма. Факты ICTV собрали реакцию из социальных сетей.
Финалистки нацотбора на Евровидение 2019 дуэт Anna-Maria не ответили на вопрос о принадлежности Крыма, за что получили волну критики в свой адрес и бурную реакцию в социальных сетях.
Так, например, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал дуэт Anna Maria предателями Украины.
– Они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией, – сказал он в комментарии Обозревателю.
А вот российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Anna Maria, “крутейшим образом держались”.
Ниже мы собрали реакцию социальных сетей.
На сайте Миротворец есть страница юриста Ларисы Опанасюк, мамы певиц.
В базе указано, что женщина нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ и перешла на работу к оккупационным властям Крыма.
Мама дуэта Anna Maria живет в Симферополе, работает заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата Совмина.
А в 2014 году была награждена медалью Минобороны РФ За возвращение Крыма.
Напомним, уже завтра финалисты отбора на Евровидение 2019 поборются за возможность представлять Украину на песенном конкурсе.
Фото: Anna-Maria Opanasyuk