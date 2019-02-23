В финале нацотбора на Евровидение 2019 MARUV призналась, что несколько стран предлагали ей выступить на конкурсе, а также заявила, что Крым – это Украина.

После выступления в финале отбора на Евровидение MARUV призналась, что несколько стран предлагали ей выступить на конкурсе.

Читайте: Кто поедет на Евровидение 2019 от Украины

Однако она украинка и считает правильным представлять страну, в которой родилась и выросла.

Полный список стран MARUV не назвала, однако отметила, что среди них была Турция, которая позже отказалась от участия в конкурсе.

Комментируя гастроли в РФ, певица отметила, что конкурс Евровидение создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись и делились культурой. По словам MARUV, это “песенный конкурс, а не выборы”.

Смотрите: Финал отбора на Евровидение 2019 Украина

Евгений Филатов назвал песню Siren song в хорошем смысле “уничтожением аудитории”. По его мнению, из всех финалистов это самая современная и молодежная музыка.

В свою очередь Джамала смоделировала ситуацию на пресс-конференции в Тель-Авиве, спросив у финалистки, чей все-таки Крым.

– Конечно, Крым украинский, – ответила MARUV.

Кстати, в финале отбора на Евровидение солистка группы YUKO призналась, что хочет получить украинское гражданство и готова сдать паспорт РФ.

Фото: MARUV