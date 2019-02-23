В финале нацотбора на Евровидение 2019 MARUV призналась, что несколько стран предлагали ей выступить на конкурсе, а также заявила, что Крым – это Украина.
После выступления в финале отбора на Евровидение MARUV призналась, что несколько стран предлагали ей выступить на конкурсе.
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Однако она украинка и считает правильным представлять страну, в которой родилась и выросла.
Полный список стран MARUV не назвала, однако отметила, что среди них была Турция, которая позже отказалась от участия в конкурсе.
Комментируя гастроли в РФ, певица отметила, что конкурс Евровидение создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись и делились культурой. По словам MARUV, это “песенный конкурс, а не выборы”.
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Евгений Филатов назвал песню Siren song в хорошем смысле “уничтожением аудитории”. По его мнению, из всех финалистов это самая современная и молодежная музыка.
В свою очередь Джамала смоделировала ситуацию на пресс-конференции в Тель-Авиве, спросив у финалистки, чей все-таки Крым.
– Конечно, Крым украинский, – ответила MARUV.
Кстати, в финале отбора на Евровидение солистка группы YUKO призналась, что хочет получить украинское гражданство и готова сдать паспорт РФ.
Фото: MARUV