Freedom jazz выступили в нацотборе на Евровидение 2019. Какой была реакция жюри, читайте в материале Фактов ICTV.

Freedom jazz открыли финал отбора на Евровидение 2019 с песней Cupidon.

Сергей Притула отметил, что выступление девушек в полуфинале стало первым за четыре сезона случаем, когда судьи и зрители совпали в максимальных оценках.

Ведущий отметил, что основной элемент номера Freedom jazz – “животик с бантиком”. В мае солистка будет уже с ребенком на руках, поэтому фишка пропадает.

– Мы над фишкой уверенно работаем, нас в коллективе 10 – шутя ответили девушки.

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Реакция жюри на выступление была разной.

– Если говорить об идеальном вокале, то это Freedom jazz. Нет никаких вопросов, – сказала Джамала.

В то же время Андрей Данилко заметил, что выступление группы во втором полуфинале понравилось ему больше.

– В прошлый раз вы были настолько неожиданны, вы закрывали концерт. Будто открыли окно в закрытой комнате. Это выступление впечатлило меня больше.

В то же время Евгений Филатов сравнил выступление Freedom jazz со слаженным механизмом.

– Стабильность и профессионализм – это про вас. Это чувствуется с первых аккордов и секунд выступления. Это как слаженный механизм, – добавил он.

Напомним, как голосовать на нацотборе на Евровидение 2019.

Фото: Freedom jazz