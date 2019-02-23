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Финал отбора на Евровидение 2019: онлайн видеотрансляция

Смотрите онлайн видео трансляцию финала нацотбора на Евровидение 2019 в Украине 23 февраля в 19.00 на сайте Факты ICTV.

Євробачення

23 февраля судьи и зрители определят победителя национального отбора на Евровидение 2019, который представит Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

В финале выступит 6 участников – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Проголосовать за своего фаворита можно будет с помощью приложения Телепортал или отправив СМС с номером участника на номер 7766.

Читайте: Как голосовать на национальном отборе на Евровидение

Порядок выступления участников в финале отбора на Евровидение 2019:

  1. Freedom jazz
  2. YUKO
  3. MARUV
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

К слову, уже известно, что в финале отбора выступит один из фаворитов этого года – представитель Франции Bilal Hassani. Кроме того, в прямом эфире Джамала исполнит свой новый сингл Solo.

Видео трансляция финала отбора на Евровидение 2019

К слову, мы также собрали последние новости о Евровидении 2019.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime

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Anna-Maria – финалисты национального отбора на Евровидение 2019
KAZKA – финалисты национального отбора на Евровидение 2019
Brunettes Shoot Blondes – финалисты нацотбора на Евровидение 2019
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