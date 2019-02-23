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Францию на Евровидении 2019 представит парень в женском образе

19-летний парень в женском образе Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019.

Bilal Hassani

Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019 с песней Roi, что в переводе “король”.

На образ певца повлияла Кончита Вурст. После ее победы в 2012 году на европейском песенном конкурсе, Билал Хассани решил стать эпатажной музой.

Билал победил на Destination Eurovision, где отбирают претендентов на Евровидение во Франции.

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Песня Франции на Евровидение 2019: Билал Хассани – Roi

В песне исполнитель отмечает, что он тот, кем является, и всегда им был. Пусть многие и пытаются подогнать всех под одну гребенку, учат по “ящику”, как должно быть правильно, он все равно остается собой.

В клипе использовали многие детские видео звезды, где он поет, играется и танцует.

Биография Билала Хассани

Певец и YouTube-блогер Билал Хассани родился в Париже 9 сентября 1999 года, но его семья родом из Марокко.

Популярным исполнитель стал в 2015 году. Он исполняет музыку в стиле поп.

У него есть степень бакалавра по филологии.

– С 9 лет я пристрастился к Евровидению, как в художественном аспекте, так и символическом: во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу, – пишет Билал.

Парень сделала каминг аут в 2017. Не смотря на то, что он систематически получает угрозы в свой адрес, его считают иконой французской молодежи ЛГБТ.

 

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Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani)

 

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Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani)

 

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Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani)

 

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Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani)

Напомним, Факты ICTV дают онлайн-трансляцию отбора на Евровидение 2019 от Украины.

Фото: Bilal Hassani

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