19-летний парень в женском образе Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019.
Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019 с песней Roi, что в переводе “король”.
На образ певца повлияла Кончита Вурст. После ее победы в 2012 году на европейском песенном конкурсе, Билал Хассани решил стать эпатажной музой.
Билал победил на Destination Eurovision, где отбирают претендентов на Евровидение во Франции.Читайте: Стали известны ведущие Евровидения 2019 Чей Крым? Джамала обратилась к MARUV в финале отбора на Евровидение Первые ставки на Евровидение 2019: на каком месте Украина
Песня Франции на Евровидение 2019: Билал Хассани – Roi
В песне исполнитель отмечает, что он тот, кем является, и всегда им был. Пусть многие и пытаются подогнать всех под одну гребенку, учат по “ящику”, как должно быть правильно, он все равно остается собой.
В клипе использовали многие детские видео звезды, где он поет, играется и танцует.
Биография Билала Хассани
Певец и YouTube-блогер Билал Хассани родился в Париже 9 сентября 1999 года, но его семья родом из Марокко.
Популярным исполнитель стал в 2015 году. Он исполняет музыку в стиле поп.
У него есть степень бакалавра по филологии.
– С 9 лет я пристрастился к Евровидению, как в художественном аспекте, так и символическом: во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу, – пишет Билал.
Парень сделала каминг аут в 2017. Не смотря на то, что он систематически получает угрозы в свой адрес, его считают иконой французской молодежи ЛГБТ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Факты ICTV дают онлайн-трансляцию отбора на Евровидение 2019 от Украины.
Фото: Bilal Hassani