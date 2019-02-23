В финал нацотбора на Евровидение 2019 проходят шесть участников – по три из первого и второго полуфиналов.

По результатам первого полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли три участника – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

По результатам второго полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли – ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Результаты первого полуфинала отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл YUKO 8 5 13 MARUV 6 8 14 Brunettes Shoot Blondes 7 7 14

Смотрите: Видео выступлений в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019

Результаты второго полуфинала отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл ANNA MARIA 5 7 12 KAZKA 7 5 12 Freedom jazz 8 8 16

Напомним, финал нацотбора пройдет 23 февраля. Тогда станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве.

Фото: Eurovision