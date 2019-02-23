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Кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019

В финал нацотбора на Евровидение 2019 проходят шесть участников – по три из первого и второго полуфиналов.

Євробачення

По результатам первого полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли три участника – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

По результатам второго полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли –  ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Результаты первого полуфинала отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл
 YUKO  8  5  13
 MARUV  6  8  14
 Brunettes Shoot Blondes  7  7  14

 

Смотрите: Видео выступлений в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019

Результаты второго полуфинала отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл
 ANNA MARIA  5 7  12
 KAZKA  7  5  12
 Freedom jazz  8  8  16

Напомним, финал нацотбора пройдет 23 февраля. Тогда станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве.

Фото: Eurovision

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