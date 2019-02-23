В финал нацотбора на Евровидение 2019 проходят шесть участников – по три из первого и второго полуфиналов.
По результатам первого полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли три участника – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.
По результатам второго полуфинала в финал отбора на Евровидение 2019 прошли – ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.
Результаты первого полуфинала отбора на Евровидение 2019
|Участник
|Судьи
|Зрители
|Общий балл
|YUKO
|8
|5
|13
|MARUV
|6
|8
|14
|Brunettes Shoot Blondes
|7
|7
|14
Смотрите: Видео выступлений в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019
Результаты второго полуфинала отбора на Евровидение 2019
|Участник
|Судьи
|Зрители
|Общий балл
|ANNA MARIA
|5
|7
|12
|KAZKA
|7
|5
|12
|Freedom jazz
|8
|8
|16
Напомним, финал нацотбора пройдет 23 февраля. Тогда станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве.
Фото: Eurovision