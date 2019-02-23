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Лобода заговорила на украинском языке на российском шоу

Певица Светлана Лобода заговорила на украинском языке в эфире российского талант-шоу.

Лобода заговорила на украинском языке на российском шоу

Отрывок программы Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram.

На видео Лобода, которая выступает в роли судьи, обсуждает выступление одного из участников с Пелагеей.

Читайте: Финалисты отбора на Евровидение 2019: все участники

Во время обсуждения она произносит фразу: Але це ж було дуже гарно.

 

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сегодня @voice1tv в 21.30 @pelageya_insta @meladzevalerian Смотрим?

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее Факты ICTV писали, что Светлана Лобода презентовала новый клип на песню Instadrama.

Фото: lobodaofficial

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