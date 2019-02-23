Дуэт ANNA MARIA прокомментировал скандальное интервью, в котором не смог признать аннексию Крыма.

ANNA MARIA после выступления в финале нацотбора на Евровидение 2019 прокомментировали скандальное интервью о Крыме.

– Последнюю неделю ощущаем на себе столько негатива … Обсуждают не нас как певиц, а наших родителей.

Говорят, что Украина идет в Европу, а мы себя почувствовали как в 30-е годы, когда нас заставляют отказаться от родителей. Мы сделали свой выбор, а они свой. Но все равно они наши родители. Мы их любим и уважаем. Если бы нас попросили выбрать конкурс или родителей, мы бы выбрали родителей.

Мы украинские певицы и родились в Крыму. Мы не нарушали законов и не сделали ничего плохого. Мы не давали концертов в РФ.

Мы надеемся, что страна сегодня сделает свой выбор. Мы любим Украину! – сказали они.

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Джамала не смогла остаться равнодушной к этим словам.

– Я так же выбрала родителей, к которым я сейчас не могу поехать. Я вас должна судить как профессионал, но вы говорите, что пошли на конкурс, зная ситуацию. Люди на конкурсе представляют всю страну. Они отвечают за всех нас. Как вы можете говорить, что Крым – это “наша родина”. Крым – это Украина. Крым аннексирован. У нас идет война. Все!

Ранее финалистки нацотбора на Евровидение 2019 дуэт ANNA MARIA не смогли ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Фото: ANNA MARIA