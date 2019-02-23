UА:Перший дал официальный комментарий относительно состава участников нацотбора на Евровидение 2019 и объяснил, почему именно эти музыканты борются в конкурсе.

Официальный комментарий общественного вещателя UА:Перший относительно состава участников Сергей Притула зачитал в финале нацотбора на Евровидение 2019.

– СТБ действительно предлагает всем участникам отбора и проводит нацотбор. Но НСТУ уже четвертый год подряд имеет право не только утверждать участников, но и право утверждать финалиста от Украины, поскольку именно НСТУ подписывает с ним соответствующий договор на участие в конкурсе.

Смотрите: Финал отбора на Евровидение 2019 Украина

К слову, ANNA MARIA прокомментировали скандальное интервью о Крыме в финале нацотбора на Евровидение 2019.

Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime