В финале нацотбора на Евровидение 2019 солистка группы KAZKA попросила не придираться к ее вокалу, а взамен заглянуть в душу.

После выступления в финале отбора на Евровидение 2019 KAZKA ответила на критику своего вокала.

– Не цепляйтесь к моему вокалу, загляните сюда (Показывает на декольте. – Ред.). Я сейчас сделала очень большой шаг и отпустила все свои волнения. Давайте мне сцену побольше, – отметила солистка.

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Джамала отметила, что певица Саша очень выросла. Однако в ее вокале нет стабильности, что изрядно волнует Джамалу.

– Я бы с тобой позанималась. Не для конкурса, а для уверенности на сцене. Я не знаю, как с такой музыкальностью и тембром можно не уметь владеть голосом, – добавила Джамала.

Напомним, выступление KAZKA в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019 разочаровало слушателей. Под видео появились гневные комментарии и дизлайки.

Фото: KAZKA