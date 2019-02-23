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“Неудачники” Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар

Завтра пройдет 91-я церемония награждения премии Оскар за заслуги в области кинематографа. Факты ICTV решили вспомнить самых популярных актеров Голливуда, которые так и не получили заветную статуэтку.

Актеры без Оскара

Джим Керри

Антонио Бандерас

Джон Траволта

Брюс Уиллис

Кира Найтли

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