Завтра пройдет 91-я церемония награждения премии Оскар за заслуги в области кинематографа. Факты ICTV решили вспомнить самых популярных актеров Голливуда, которые так и не получили заветную статуэтку.
Оскар 2019 пройдет в театре Долби, Лос-Анджелес. Трансляция начнется с выхода звезд на красную дорожку.Читайте: Оскар 2019: Киноакадемия объявила номинантов премии Долгожители в кино: фильмы, которые получили Оскар Церемония Оскар 2019: где и когда пройдет главная премия кинематографа
Премия Оскар самая желанная для каждого актера. Не всем всемирно известным актерам удалось ее получить.
Факты ICTV вспомнили 13 самых популярных актеров Голливуда, которые так и не получили Оскар.
Киану Ривз
Перечислять фильмы с участием Джонни Деппа можно очень долго: Эдвард руки-ножницы, Чарли и шоколадная фабрика, Турист, Одинокий рейнджер и еще много-много других.
Но ни впечатляющие роли, ни огромные кассовые сборы, ни зрительская любовь, ни даже Пираты Карибского моря не помогли Джонни Деппу получить заветную статуэтку.
Хотя номинировался он на Оскар уже трижды.
Джим Керри
Этот эксцентричный мастер перевоплощений поражает не только своим комедийным талантом.
Джим снялся во многих достойных фильмах: от Тупой и еще тупее и Маски до Вечного сияния чистого разума, Шоу Трумана, Всегда говори “Да”…
Однако киноакадемики пока остаются глухи к заслугам Джима.
Том Круз
Том Круз все еще “не заслужил” своей игрой самой заветной для актеров статуэтки.
Главным ролям в фильмах Человек дождя, Миссия невыполнима, Интервью с вампиром, Обливион, Джек Ричар пока не удалось тронуть жюри Оскара ни разу.
Антонио Бандерас
“Ветеран” киноиндустрии, мачо, который сыграл с 1980-х снимался в Альмодовара, Тарантино, Родригеса.
Бандерас может похвастаться десятками наград престижных фестивалей …
А вот Оскара Антонио до сих пор не удавалось взять ни разу.
Брэд Питт
Любимец женской аудитории кинотеатров получил один Оскар в 2014 году.
Но за работу в качестве одного из продюсеров фильма 12 лет рабства.
Как актер Брэд был трижды номинирован: за блестящую игру в картине 12 обезьян, за раскрытие своего невероятного таланта в Загадочной истории Бенджамина Баттона, Бойцовском клубе и наконец – за фильм Человек, который изменил все.
Однако везение каждый раз оказывалось не на его стороне.
Дженнифер Энистон
Дженнифер уже обзавелась именной звездой на голливудской Аллее славы.
Также Энистон за свое участие в культовом телесериале Друзья удостоена премий Эмми и Золотой глобус.
А вот Оскара пока не дождалась.
Лиам Нисон
Известность пришла к Лиама после роли Оскара в фильме 1993 года Список Шиндлера.
С тех пор он появился во многих популярных фильмах: Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза, Банды Нью-Йорка, К-19, Царство небесное, Бэтмен: Начало, Реальная любовь и других.
Однако премии Оскар Лиам пока так и не получил.
Уилл Смит
Еще с 1990-х годов Уилл Смит продолжает оставаться одним из самых востребованных голливудских актеров.
За роль Мохаммеда Али в одноименном фильме 2001 года был номинирован на Оскар.
Вторая его номинация на эту премию состоялась в 2006 году. И ни разу не удалось.
Роберт Дауни-младший
В 2013, 2014 и 2015 году Дауни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes.
В 2008 году в фильме Солдаты неудачи сыграл пятикратного лауреата премии Оскар, однако даже этот блестящее выступление принес Дауни лишь вторую бесполезную номинацию на Оскар, номинацию на Золотой глобус и на приз Британской академии.
Джон Траволта
Культовое Криминальное чтиво Джону не помогло.
Траволта был номинирован на лучшую мужскую роль, но премии Оскар так и не увидел.
Брюс Уиллис
“Крепкий орешек” американского кино за свою актерскую карьеру собрал несколько телепремий Эмми, Золотой глобус за роль в Детективное агентство “Лунный свет”.
Поклонники готовы выписать своему любимцу несколько Оскаров, но киноакадемики пока их не поддержали ни разу.
Кира Найтли
Прорывом в кинокарьере Киры, которая снималась, между прочим, с шестилетнего возраста, стала роль в фильме Играй как Бекхэм.
Затем фурор – Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины.
И наконец номинация на Оскар как лучшая актриса: за роль Элизабет Беннет в Гордости и предубеждения.
Вершина еще не достигнута, но фанаты считают, что у Киры Найтли все еще впереди!
Напомним, ранее мы писали самые интересные факты об Оскаре 2019 и громкие скандалы.