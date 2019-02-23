Перечислять фильмы с участием Джонни Деппа можно очень долго: Эдвард руки-ножницы, Чарли и шоколадная фабрика, Турист, Одинокий рейнджер и еще много-много других.

Но ни впечатляющие роли, ни огромные кассовые сборы, ни зрительская любовь, ни даже Пираты Карибского моря не помогли Джонни Деппу получить заветную статуэтку.

Хотя номинировался он на Оскар уже трижды.