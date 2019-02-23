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Результаты финала нацотбора на Евровидение 2019

В финале отбора на Евровидение 2019 встретились шесть участников. Кому зрители и судьи отдали наибольшее количество баллов, расскажут Факты ICTV.

Євробачення

Финал национального отбора на Евровидение 2019 прошел 23 февраля.

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Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.

Результаты голосования в финале отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл
Freedom jazz  6  4 10
YUKO  4 1 5
MARUV  5 11 
Brunettes Shoot Blondes  2 3 5
KAZKA  3 5 8
ANNA MARIA  1 2 3

К слову, видео трансляцию финала нацотбора на Евровидение 2019 можно смотреть на факты ICTV.

Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime

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