В финале отбора на Евровидение 2019 встретились шесть участников. Кому зрители и судьи отдали наибольшее количество баллов, расскажут Факты ICTV.
Финал национального отбора на Евровидение 2019 прошел 23 февраля.
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Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.
Результаты голосования в финале отбора на Евровидение 2019
|Участник
|Судьи
|Зрители
|Общий балл
|Freedom jazz
|6
|4
|10
|YUKO
|4
|1
|5
|MARUV
|5
|6
|11
|Brunettes Shoot Blondes
|2
|3
|5
|KAZKA
|3
|5
|8
|ANNA MARIA
|1
|2
|3
К слову, видео трансляцию финала нацотбора на Евровидение 2019 можно смотреть на факты ICTV.
Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime