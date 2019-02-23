В финале отбора на Евровидение 2019 встретились шесть участников. Кому зрители и судьи отдали наибольшее количество баллов, расскажут Факты ICTV.

Финал национального отбора на Евровидение 2019 прошел 23 февраля.

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Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.

Результаты голосования в финале отбора на Евровидение 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл Freedom jazz 6 4 10 YUKO 4 1 5 MARUV 5 6 11 Brunettes Shoot Blondes 2 3 5 KAZKA 3 5 8 ANNA MARIA 1 2 3

К слову, видео трансляцию финала нацотбора на Евровидение 2019 можно смотреть на факты ICTV.

Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime