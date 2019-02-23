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Солистка YUKO: Хочу получить украинское гражданство

В финале отбора на Евровидение солистка группы YUKO призналась, что хочет получить украинское гражданство и готова сдать паспорт РФ.

YUKO

После выступления группы YUKO в финале отбора на Евровидение 2019, солистка призналась, что готова стать гражданкой Украины.

По словам Юлии, ради получения гражданства она готова сдать российский паспорт, это не является для нее проблемой.

В то же время музыканты добавили, что уже год не гастролируют в РФ и не планируют.

Смотрите: Финал отбора на Евровидение 2019 Украина

Напомним, в первом полуфинале национального отбора на Евровидение солистка YUKO призналась, что является гражданкой РФ.

Фото: YUKO

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