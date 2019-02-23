В США арестовали лауреата Grammy R. Kelly. Его обвиняют в сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними.
R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами, пишет Голос Америки.
Троим было меньше 18 на момент совершения преступления.
52-летний певец сам сдался полиции Чикаго.
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Пару месяцев назад Lifetime показала документальный фильм, в котором женщины рассказали о насилии со стороны певца.
Напомним, в 2000-е R. Kelly судили за изготовление детской порнографии. Тогда все началось после видео, на котором певец занимается сексом с несовершеннолетней. В тот раз его оправдали.
Фото: rkelly
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