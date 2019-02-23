23 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение 2019. Все видео выступлений конкурсантов собрали Факты ICTV.

В финале национального отбора на Евровидение 2019 выступили шесть финалистов – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Наконец стало известно, кто поедет на Евровидение 2019 от Украины. С результатом 11 баллов победила MARUV.

Мы собрали видео выступлений всех финалистов.

Freedom jazz – Cupidon

Джамала назвала вокал группы идеальным. Евгений Филатов сравнил выступление Freedom jazz со слаженным механизмом, отметив стабильность и профессионализм девушек.

В свою очередь Андрею Данилко больше понравился номер в полуфинале. По его мнению, тогда выступление напомнило “открытое окно в закрытой комнате”.

YUKO – GALYNA GULIALA

Джамала назвала YUKO артистами, которые заполняют собой площадку.

– Вы чувствуете сцену и у вас есть свобода, это завораживает. Я также поражена тем, что вы выучили язык и переехали сюда, – добавила Джамала.

Андрей Данилко отметил, что YUKO стали для него открытием отбора.

MARUV – Sing Song

Выступление MARUV Евгений Филатов по-хорошему назвал “уничтожением аудитории”. Он также отметил, что эта песня самая молодежная и современная среди остальных на отборе.

Джамала отметила, что MARUV добавила песне вокала, которого ранее было мало, и сделала номер немного спокойнее.

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Комментируя выступление Brunettes Shoot Blondes, Андрей Данилко отметил, что ребята очень похожи на британскую группу.

– Мне песня понравилась больше сегодня, но не хватило развития в номере. Как будто британская группа, вы очень фирменные, – добавил он.

KAZKA – Apart

Джамала отметила, что солистка группы KAZKA очень выросла, однако в ее вокале нет стабильности.

– Я бы с тобой позанималась. Не для конкурса, а для уверенности на сцене. Я не знаю, как с такой музыкальностью и тембром можно не уметь владеть голосом, – добавила Джамала.

ANNA MARIA – My Road

Выступление дуэта ANNA MARIA обсуждали долго и эмоционально. Комментируя скандальное интервью о Крыме, Джамала отметила, что на международном конкурсе люди представляют всю страну.

– Они отвечают за всех нас. Как вы можете говорить, что Крым – это “наша родина”. Крым – это Украина. Крым аннексирован. У нас идет война. Все! – отметила она.