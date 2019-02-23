Голосовать на национальном отборе на Евровидение можно с помощью СМС или приложения Телепортал. Как это сделать, расскажут Факты ICTV.
Голосовать на национальном отборе на Евровидение 2019 можно, отправив СМС с кодом участника на номер 7766.
Коды участников в финале:
- Freedom Jazz – 1
- YUKO – 2
- MARUV – 3
- Brunettes Shoot Blondes – 4
- KAZKA – 5
- ANNA MARIA – 6
Кроме того, можно проголосовать бесплатно в приложении Телепортал.
Смотрите финал нацотбора на Евровидение 2019 (ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ)
Голоса пользователей, которые проголосуют через Телепортал, будут автоматически добавляться к СМС-голосам зрителей во время прямого эфира.
Старт голосования на нацотборе ведущий объявит после того, как все участники представят свои песни.
Проголосовать за одного участника с одного номера телефона можно только один раз.
Напомним, по результатам финала станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле. Конкурс пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.
Фото: Pixabay