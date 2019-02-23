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Как голосовать на национальном отборе на Евровидение

Голосовать на национальном отборе на Евровидение можно с помощью СМС или приложения Телепортал. Как это сделать, расскажут Факты ICTV.

Як голосувати на Євробаченні

Голосовать на национальном отборе на Евровидение 2019 можно, отправив СМС с кодом участника на номер 7766.

Коды участников в финале: 

  • Freedom Jazz – 1
  • YUKO – 2
  • MARUV – 3
  • Brunettes Shoot Blondes – 4
  • KAZKA – 5
  • ANNA MARIA – 6

Кроме того, можно проголосовать бесплатно в приложении Телепортал.

Смотрите финал нацотбора на Евровидение 2019 (ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ)

Голоса пользователей, которые проголосуют через Телепортал, будут автоматически добавляться к СМС-голосам зрителей во время прямого эфира.

Старт голосования на нацотборе ведущий объявит после того, как все участники представят свои песни.

Проголосовать за одного участника с одного номера телефона можно только один раз.

Напомним, по результатам финала станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле. Конкурс пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.

Фото: Pixabay

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