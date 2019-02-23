Голосовать на национальном отборе на Евровидение можно с помощью СМС или приложения Телепортал. Как это сделать, расскажут Факты ICTV.

Голосовать на национальном отборе на Евровидение 2019 можно, отправив СМС с кодом участника на номер 7766.

Коды участников в финале:

Freedom Jazz – 1

YUKO – 2

MARUV – 3

Brunettes Shoot Blondes – 4

KAZKA – 5

ANNA MARIA – 6

Кроме того, можно проголосовать бесплатно в приложении Телепортал.

Смотрите финал нацотбора на Евровидение 2019 (ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ)

Голоса пользователей, которые проголосуют через Телепортал, будут автоматически добавляться к СМС-голосам зрителей во время прямого эфира.

Старт голосования на нацотборе ведущий объявит после того, как все участники представят свои песни.

Проголосовать за одного участника с одного номера телефона можно только один раз.

Напомним, по результатам финала станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле. Конкурс пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.

Фото: Pixabay