Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла решения касательно того, будет ли представлять MARUV Украину на Евровидении 2019.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова заявила, что еще нет окончательного решения об участии MARUV в песенном конкурсе Евровидение 2019, передает Громадське.

После завершения национального отбора на Евровидение 2019 у НОТУ есть 48 часов для того, чтобы принять решение.

Основной проблемой с кандидатурой MARUV является то, что во время концертного тура певица будет выступать в российских городах.

– В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV, – сказала Кольцова.

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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что Украину не может представлять исполнитель, который дает концерты в государстве-агрессоре.

К слову, в этом году песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.