Какая лента получит главную награду в мире кинематографа – Оскар 2019 за лучший фильм. Проходите голосования вместе с Фактами ICTV.
Совсем скоро уже представители киноиндустрии начнут собираться на знаменитой красной дорожке на премии Оскар 2019.
Этой ночью мы узнаем победителей всех номинаций, а пока букмекеры и эксперты делают свои ставки.Читайте: Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы "Неудачники" Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза - меню на Оскар 2019
Так, в главной номинации Лучший фильм будут соревноваться 8 фильмов:
- Власть
- Рома
- Богемская рапсодия
- Фаворитка
- Черный клановец
- Звезда родилась
- Зеленая книга
- Черная пантера
Читайте: Оскар 2019: все номинанты премии
Букмекеры убеждены, что Оскар 2019 получит черно-белый фильм Рома, на втором месте Зеленая книга, а на третьем – Фаворитка.
По мнению экспертов, у фильма Власть меньше всего шансов.
А как считаете вы, кто получит премию Оскар 2019 за Лучший фильм? Голосуйте.
К слову, на Фактах ICTV также будет онлайн-трансляция Оскара 2019.