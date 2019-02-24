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Кто получит Оскар 2019 за лучший фильм (ГОЛОСОВАНИЕ)

Какая лента получит главную награду в мире кинематографа – Оскар 2019 за лучший фильм. Проходите голосования вместе с Фактами ICTV.

Оскар 2019

Совсем скоро уже представители киноиндустрии начнут собираться на знаменитой красной дорожке на премии Оскар 2019.

Этой ночью мы узнаем победителей всех номинаций, а пока букмекеры и эксперты делают свои ставки.

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Так, в главной номинации Лучший фильм будут соревноваться 8 фильмов:

  • Власть
  • Рома
  • Богемская рапсодия
  • Фаворитка
  • Черный клановец
  • Звезда родилась
  • Зеленая книга
  • Черная пантера

Читайте: Оскар 2019: все номинанты премии

Букмекеры убеждены, что Оскар 2019 получит черно-белый фильм Рома, на втором месте Зеленая книга, а на третьем – Фаворитка.

По мнению экспертов, у фильма Власть меньше всего шансов.

А как считаете вы, кто получит премию Оскар 2019 за Лучший фильм? Голосуйте.

К слову, на Фактах ICTV также будет онлайн-трансляция Оскара 2019.

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