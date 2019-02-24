Mahmood будет представлять Италию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Италии на Евровидении 2019 станет Mahmood с песней Soldi.

В декабре 2018 он стал победителем молодежного фестиваля Sanremo Giovani 2018 и получил право принять участие в фестивале Сан-Ремо в 2019 году с песней Soldi. По результатам смешанного голосования Mahmood одержал победу и право представлять Италию на Евровидение в 2019 году.

Песня Италии на Евровидение 2019: Mahmood – Soldi

Песня Soldi получила статус золотого от FIMI (тираж более 25 тыс. копий. – Ред.), побыла рекорд став 11 февраля самой прослушиваемой за 24 часа итальянской песней в истории сервиса Spotify.

Алессандро в своей песне обращается к отцу, который оставил семью, когда мальчику было всего 6 лет.

В композиции используются слова на арабском языке, которые он помнит их с детства.

– Soldi – не о деньгах на материальном уровне, но о том, как деньги могут изменить отношения в семье, – заявил Махмуд в одно из своих интервью.

Биография Mahmood

Алессандро Махмуд родился 12 сентября 1992 года в Милане. Мать певца из Сардинии, а отец из Египта. Алессандро рассказывал, что тесно связанным с культурой острова Сардинии и черпает из нее вдохновение.

Махмуд закончил лингвистическую школу, а потом Профессиональный Музыкальный Центр в Милане.

В 2012 году он отправился на французское шоу Х Фактор, на котором прошел в прямые эфиры. Однако уже после 3 концерта Алессандро покинул проект.

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После шоу он начинает писать и продюсировать свои песни. В 2013 году Махмуд выпустил свой первый сингл Fallin’ Rain.

В 2015 году Алессандро победил на вокальном конкурсе Area Sanremo, получив право выступить на фестивале Сан-Ремо 2016 с песней Dimentica. Тогда он занял четверное место. В 2017 году он выпустил сингл Pesos.

В сентябре 2018 года был выпущен его первый EP Gioventù bruciata, в котором он развил свое собственное звучание.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV с песней Siren Song представит Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве (Израиль).

Фото: mahmoodworld