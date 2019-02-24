Певица MARUV победила в финале нацотбора на Евровидение 2019 и не всем это понравилось. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на результат конкурса.

Многие разочарованы тем, что представлять Украину на Евровидении 2019 должна певица, которая выступает в России.

– Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого, – написал в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Пользователи также напомнили MARUV, что в результате агрессии РФ погибло более 10 тыс. граждан Украины, а в плену находятся украинские моряки.

Кто-то считает, что певице придется выбирать между любовью к Украине и деньгами.

– Любовь к Украине у большинства артистов заканчивается там, где появляются фашистские деньги в крови украинцев, – написала в Twitter Виктория Правды‏.

Не, нормально? Теперь НСТУ будет 48 часов решать, поедет ли MARUV от Украины на Евровидение, т.к. часть общества негодует из-за ее концертов в стране-агрессоре. А до отбора нельзя было отсеять таких тварей? Зачем весь этот цирк устроили? Мне стыдно https://t.co/UHwZ2PkGu7 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 февраля 2019 г.

Любовь к Украине у большинства артистов заканчивается там, где появляются фашистские деньги в крови украинцев!

Настал выбор MARUV. pic.twitter.com/7RrKrJAJ2G — Виктория_Правды (@pravda_1) 23 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно “объединять страны”.Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

Про Нацвідбір на «Євробачення». Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником УКРАЇНИ не може бути артист,який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 февраля 2019 г.

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К слову, в этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.