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MARUV победила в нацотборе на Евровидение 2019 – реакция соцсетей

Певица MARUV победила в финале нацотбора на Евровидение 2019 и не всем это понравилось. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на результат конкурса.

MARUV

Многие разочарованы тем, что представлять Украину на Евровидении 2019 должна певица, которая выступает в России.

– Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого, – написал в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Пользователи также напомнили MARUV, что в результате агрессии РФ погибло более 10 тыс. граждан Украины, а в плену находятся украинские моряки.

Кто-то считает, что певице придется выбирать между любовью к Украине и деньгами.

– Любовь к Украине у большинства артистов заканчивается там, где появляются фашистские деньги в крови украинцев, – написала в Twitter Виктория Правды‏.

 

 

 

 

Читайте: Кто представит Украину на Евровидении 2019

К слову, в этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

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