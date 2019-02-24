MARUV с песней Siren Song представит Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве (Израиль). Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством певицы.

Биография MARUV

MARUV – музыкальный проект Анны Корсун. Девушка родилась в Павлограде 15 февраля 1992 года.

В 2014 году закончила факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Одновременно училась вокалу.

В 2013 году Анна Корсун собрала группу The Pringlez. Группа исполняла кавер-версии известных хитов, которые “разбавляла” своим творчеством в стиле поп-рок.

В начале 2017 года Анна Корсун решила, что коллективу нужно переехать в Киев, изменить название, репертуар и музыкальное направление.

Анна Корсун была участницей X-Фактор 8. До этого участвовала в отборе на Евровидение 2016 и конкурсе Новая волна 2015.

7 мая вышел альбом Stories. 27 сентября состоялась премьера, а 2 октября вышел клип песни Spini (MARUV & BOOSIN).

27 ноября 2017 года от имени проекта MARUV & BOOSIN состоялась премьера песни Drunk Groove.

Композиция стала главным танцевальным хитом на премии M1 Music Awards 2018.

Об участии MARUV в Евровидении стало известно после того, как TAYANNA отказалась от конкурса.

Сначала сообщалось, что певица выступит с песней For You. Однако позже она передумала и записала на конкурс новый трек – Siren Song.

MARUV выступила в первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2019, который прошел 9 февраля. 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей обеспечили ей путевку в финал конкурса.

В финале отбора MARUV набрала 11 баллов, опередив группу Freedom jazz на 1 балл.

К слову, во время нацотбора MARUV не раз приходилось комментировать свою позицию относительно концертов в стране-агрессоре. Гастроли в РФ певица назвала способом нести мир.

Напомним, Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В этом году в конкурсе примут участие 42 страны.