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Мы не должны оправдываться: Anna-Maria о вопросах по Крыму

Дуэт Anna-Maria заявил, что не собирается оправдываться за свой ответ на вопрос об агрессии РФ и оккупации Крыма.

Anna-Maria

Певицы из дуэта Anna-Maria сестры Опанасюк считают, что не должны оправдываться за свои ответы на вопрос о российской агрессии и оккупации Крыма, передает Обозреватель.

Сестры заявили, что своими ответами они только воздержались от лозунгов, которые хотели услышать украинцы.

– Да, мы не сказали “да”, и мы не сказали “нет”. Но это же не значит, что мы не признали. Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, – сказали певицы.

В России их интервью используют в качестве пропаганды, но дуэт считает, что это дело РФ и им приписывают слова, которые они не говорили.

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Anna-Maria добавили, что родились и выступают в Украине, и ничего плохого не сделали для страны.

К слову, солистка группы KAZKA во время финала нацотбора на Евровидение 2019 попросила не придираться к ее вокалу.

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