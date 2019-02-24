Почему стоит посмотреть церемонию вручения премии Оскар 2019, какие уже появились скандалы и интересные факты о самой престижной премии в киноиндустрии – читайте в материале Фактов ICTV.
Самое большое событие в Голливуде не за горами. В ночь с 24 на 25 февраля в театре Долби пройдет церемония награждения премии Оскар 2019.
Сцена 91-й премии Оскар будет сверкать с 26 тыс. камней Swarovski, на ней не будет ведущего, но будет море эмоций, смешных и трогательных моментов от победителей номинаций.Читайте: Оскар 2019: Киноакадемия объявила номинантов премии Церемония Оскар 2019: где и когда пройдет главная премия кинематографа Неожиданно! Кто из звезд будет вручать Оскар 2019 (СПИСОК)
Скандалы
Еще ни один Оскар не проходил без скандалов.
Так, в 2019 году началось все со скандала с Кевином Хартом, который должен был быть ведущим премии в этом году.
Потом режиссера фильма Богемская рапсодия Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.
А также одна британка просит снять с номинации фильм Задержание, который сделали на основе истории убийства ее 2-летнего сына, не получив ее разрешение.
Потом организаторов Оскара обвинили в давлении на актеров, чтобы те не ходили на другие премии, а также в том, что в номинантов не выбирают режиссеров-женщин.
А недавно вообще объявили, что победителей номинаций Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшая короткометражная картина назовут во время рекламной паузы, однако после бури возмущений организаторы сменили свое решение.
I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.
— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.
Сцена Оскара 2019
Как мы уже писали ранее, сцена будет украшена множеством камней Swarovski, из-за чего ее называют Облаком кристаллов.
На ней будет множество слоев волн из золотого и синего цвета, которые будут весить около 725 кг и на них будет 40 тыс. живых роз.
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Реклама на Оскар 2019
Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время телевизионной трансляции премии Оскар 2019 составит 2,6 млн долларов.
Это больше, чем на 50% меньше стоимости рекламы во время трансляции Super Bowl (Финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. – Ред.)
Красная дорожка
Длиною 250 метров и шириною 10 метров.
Правда, знаменитой голливудской дорожкой пройдутся сначала не звезды шоу-бизнеса, а рабочие, которые до воскресенья будут обустраивать там подиум, барьеры и трибуны для более 700 фанов и представителей СМИ.
Интересные факты об Оскаре 2019
Леди Гага & Queen
Леди Гага когда-то создала свой псевдоним из песни любимой группы Queen — Radio Gaga.
А в этом году, почти через 10 лет, она (фильм Звезда родилась, где Леди Гага снялась в главной роли) будет бороться за премию Оскар в номинации Лучший фильм с фильмом Богемская рапсодия, где показали жизнь Фредди Меркьюри и группы Queen.
Читайте: Оскар 2019: на вручении премии выступит Queen
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Роли реальных людей
В номинация Лучший актер и Лучший актер второго плана четыре из пяти номинантов исполняли роли реальных людей: Фредди Меркьюри, Винсента Ван Гога, Дика Чейни и Джорджа Буша-старшего.
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Ялицево Апарисио никогда не играла в кино
Фильм Рома, где она сыграла, номинирован в 10 категориях, среди них и Лучший фильм.
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Нетрадиционная ориентация
В 2019 году Оскар за актерскую игру могут получить звезды, которые играли гомосексуалистов, лесбиянок или бисексуалов.
Так, Оливия Колман и Рейчел Вайс были любовницами в фильме Фаворитка, герой Махершала Али в Зеленой книге, скорее всего, гомосексуал, а Рами Малек играл бисексуала Фредди Меркьюри.
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Купер – режиссер
Несмотря на то, что дебютная режиссерская работа Брэдли Купера Звезда родилась объявлена в 8 номинациях, среди которых и Лучший фильм, самого Купера в номинацию Лучший режиссер не внесли.
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Кристиан Бейл и Дик Чейни
Актер родился в один день з его персонажем Диком Чейни в фильме Власть – 30 января.
Кстати, сам Бейл не поддерживал политический курс бывшего вице-президента США, которого играл.
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