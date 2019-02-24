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Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы

Почему стоит посмотреть церемонию вручения премии Оскар 2019, какие уже появились скандалы и интересные факты о самой престижной премии в киноиндустрии – читайте в материале Фактов ICTV.

оскар 2019

Самое большое событие в Голливуде не за горами. В ночь с 24 на 25 февраля в театре Долби пройдет церемония награждения премии Оскар 2019.

Сцена 91-й премии Оскар будет сверкать с 26 тыс. камней Swarovski, на ней не будет ведущего, но будет море эмоций, смешных и трогательных моментов от победителей номинаций.

Читайте: Оскар 2019: Киноакадемия объявила номинантов премии Церемония Оскар 2019: где и когда пройдет главная премия кинематографа Неожиданно! Кто из звезд будет вручать Оскар 2019 (СПИСОК)

Скандалы

Еще ни один Оскар не проходил без скандалов.

Так, в 2019 году началось все со скандала с Кевином Хартом, который должен был быть ведущим премии в этом году.

Потом режиссера фильма Богемская рапсодия Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

А также одна британка просит снять с номинации фильм Задержание, который сделали на основе истории убийства ее 2-летнего сына, не получив ее разрешение.

Потом организаторов Оскара обвинили в давлении на актеров, чтобы те не ходили на другие премии, а также в том, что в номинантов не выбирают режиссеров-женщин.

А недавно вообще объявили, что победителей номинаций Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшая короткометражная картина назовут во время рекламной паузы, однако после бури возмущений организаторы сменили свое решение.

Сцена Оскара 2019

Как мы уже писали ранее, сцена будет украшена множеством камней Swarovski, из-за чего ее называют Облаком кристаллов.

На ней будет множество слоев волн из золотого и синего цвета, которые будут весить около 725 кг и на них будет 40 тыс. живых роз.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Реклама на Оскар 2019

Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время телевизионной трансляции премии Оскар 2019 составит 2,6 млн долларов.

Это больше, чем на 50% меньше стоимости рекламы во время трансляции Super Bowl (Финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. – Ред.)

Красная дорожка

Длиною 250 метров и шириною 10 метров.

Правда, знаменитой голливудской дорожкой пройдутся сначала не звезды шоу-бизнеса, а рабочие, которые до воскресенья будут обустраивать там подиум, барьеры и трибуны для более 700 фанов и представителей СМИ.

Интересные факты об Оскаре 2019

Леди Гага & Queen

Леди Гага когда-то создала свой псевдоним из песни любимой группы Queen — Radio Gaga.

А в этом году, почти через 10 лет, она (фильм Звезда родилась, где Леди Гага снялась в главной роли) будет бороться за премию Оскар в номинации Лучший фильм с фильмом Богемская рапсодия, где показали жизнь Фредди Меркьюри и группы Queen.

Читайте: Оскар 2019: на вручении премии выступит Queen

 

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Публикация от B r u n o⠀F a u l i n (@bfaulin)

Роли реальных людей

В номинация Лучший актер и Лучший актер второго плана четыре из пяти номинантов исполняли роли реальных людей: Фредди Меркьюри, Винсента Ван Гога, Дика Чейни и Джорджа Буша-старшего.

 

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Публикация от Revista Etiqueta (@etiquetarevista)

Ялицево Апарисио никогда не играла в кино

Фильм Рома, где она сыграла, номинирован в 10 категориях, среди них и Лучший фильм.

 

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Публикация от Cinegram (@cinegram94)

Нетрадиционная ориентация

В 2019 году Оскар за актерскую игру могут получить звезды, которые играли гомосексуалистов, лесбиянок или бисексуалов.

Так, Оливия Колман и Рейчел Вайс были любовницами в фильме Фаворитка, герой Махершала Али в Зеленой книге, скорее всего, гомосексуал, а Рами Малек играл бисексуала Фредди Меркьюри.

 

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Публикация от MOSICA (@mosica.music)

Купер – режиссер

Несмотря на то, что дебютная режиссерская работа Брэдли Купера Звезда родилась объявлена в 8 номинациях, среди которых и Лучший фильм, самого Купера в номинацию Лучший режиссер не внесли.

 

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Публикация от Alina Kansyna (@alina_riuliana)

Кристиан Бейл и Дик Чейни

Актер родился в один день з его персонажем Диком Чейни в фильме Власть – 30 января.

Кстати, сам Бейл не поддерживал политический курс бывшего вице-президента США, которого играл.

 

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Публикация от Le 7 anime del cinema (@le7animedelcinema)

 

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