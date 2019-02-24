Почему стоит посмотреть церемонию вручения премии Оскар 2019, какие уже появились скандалы и интересные факты о самой престижной премии в киноиндустрии – читайте в материале Фактов ICTV.

Самое большое событие в Голливуде не за горами. В ночь с 24 на 25 февраля в театре Долби пройдет церемония награждения премии Оскар 2019.

Сцена 91-й премии Оскар будет сверкать с 26 тыс. камней Swarovski, на ней не будет ведущего, но будет море эмоций, смешных и трогательных моментов от победителей номинаций.

Скандалы

Еще ни один Оскар не проходил без скандалов.

Так, в 2019 году началось все со скандала с Кевином Хартом, который должен был быть ведущим премии в этом году.

Потом режиссера фильма Богемская рапсодия Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

А также одна британка просит снять с номинации фильм Задержание, который сделали на основе истории убийства ее 2-летнего сына, не получив ее разрешение.

Потом организаторов Оскара обвинили в давлении на актеров, чтобы те не ходили на другие премии, а также в том, что в номинантов не выбирают режиссеров-женщин.

А недавно вообще объявили, что победителей номинаций Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший грим и прически и Лучшая короткометражная картина назовут во время рекламной паузы, однако после бури возмущений организаторы сменили свое решение.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.

Сцена Оскара 2019

Как мы уже писали ранее, сцена будет украшена множеством камней Swarovski, из-за чего ее называют Облаком кристаллов.

На ней будет множество слоев волн из золотого и синего цвета, которые будут весить около 725 кг и на них будет 40 тыс. живых роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 18 Фев 2019 в 8:33 PST

Реклама на Оскар 2019

Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время телевизионной трансляции премии Оскар 2019 составит 2,6 млн долларов.

Это больше, чем на 50% меньше стоимости рекламы во время трансляции Super Bowl (Финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. – Ред.)

Красная дорожка

Длиною 250 метров и шириною 10 метров.

Правда, знаменитой голливудской дорожкой пройдутся сначала не звезды шоу-бизнеса, а рабочие, которые до воскресенья будут обустраивать там подиум, барьеры и трибуны для более 700 фанов и представителей СМИ.

Интересные факты об Оскаре 2019

Леди Гага & Queen

Леди Гага когда-то создала свой псевдоним из песни любимой группы Queen — Radio Gaga.

А в этом году, почти через 10 лет, она (фильм Звезда родилась, где Леди Гага снялась в главной роли) будет бороться за премию Оскар в номинации Лучший фильм с фильмом Богемская рапсодия, где показали жизнь Фредди Меркьюри и группы Queen.

Читайте: Оскар 2019: на вручении премии выступит Queen

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B r u n o⠀F a u l i n (@bfaulin) 21 Фев 2019 в 4:00 PST

Роли реальных людей

В номинация Лучший актер и Лучший актер второго плана четыре из пяти номинантов исполняли роли реальных людей: Фредди Меркьюри, Винсента Ван Гога, Дика Чейни и Джорджа Буша-старшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Revista Etiqueta (@etiquetarevista) 20 Фев 2019 в 9:40 PST

Ялицево Апарисио никогда не играла в кино

Фильм Рома, где она сыграла, номинирован в 10 категориях, среди них и Лучший фильм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cinegram (@cinegram94) 21 Фев 2019 в 5:53 PST

Нетрадиционная ориентация

В 2019 году Оскар за актерскую игру могут получить звезды, которые играли гомосексуалистов, лесбиянок или бисексуалов.

Так, Оливия Колман и Рейчел Вайс были любовницами в фильме Фаворитка, герой Махершала Али в Зеленой книге, скорее всего, гомосексуал, а Рами Малек играл бисексуала Фредди Меркьюри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOSICA (@mosica.music) 21 Фев 2019 в 9:50 PST

Купер – режиссер

Несмотря на то, что дебютная режиссерская работа Брэдли Купера Звезда родилась объявлена в 8 номинациях, среди которых и Лучший фильм, самого Купера в номинацию Лучший режиссер не внесли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kansyna (@alina_riuliana) 24 Янв 2019 в 2:06 PST

Кристиан Бейл и Дик Чейни

Актер родился в один день з его персонажем Диком Чейни в фильме Власть – 30 января.

Кстати, сам Бейл не поддерживал политический курс бывшего вице-президента США, которого играл.