Номинанты на Оскар 2019 оглашены. Кто может получить главную награду в мире кинематографа – читайте в материале Фактов ICTV.
Оскар 2019 пройдет 24 февраля в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).
Киноакадемия официально объявила, кто вошел в номинанты на Оскар 2019.
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Так, у фильма Черная пантера – 8 номинаций. Это первый супергеройский фильм, который номинирован в главной категории Оскар.
Фильм Фаворитка представлен в 10 номинациях, при чем в одной сразу дважды – Эмма Стоун и Рэйчел Вайс поборются зазвание Лучшей актрисы второго плана.
Лента Звезда родилась, где в главных ролях Леди Гага и Брэдли Купер (который и есть режиссером фильма), номинирована в 8 категориях (Так же, как и фильм Власть).
Многих удивил фильм Черный клановец, который появился в 6 номинациях.
Нашумевшая Богемная рапсодия номинирована 5 раз на Оскаре 2019.
Настоящей сенсацией стал черно-белый мексиканский фильм Рома, который представлен в 10 номинациях (да-да, и за Лучший фильм тоже).
Лучший фильм
- Черная пантера
- Зеленая книга
- Рома
- Фаворитка
- Черный клановец
- Власть
- Богемская рапсодия
- Звезда родилась
Лучшая мужская роль
- Рами Малек — Богемская рапсодия
- Кристиан Бэйл — Власть
- Вигго Мортенсен — Зеленая книга
- Брэдли Купер — Звезда родилась
- Итан Хоук — Дневник пастыря
- Уиллем Дефо — На пороге вечности
Лучшая женская роль
- Гленн Клоуз — Жена
- Леди Гага — Звезда родилась
- Оливия Колман — Фаворитка
- Мелисса МакКарти — Сможете ли вы меня простить?
- Ялица Апарисио — Рома
Лучший режиссер
- Альфонсо Куарон – Рома
- Адам Маккей — Власть
- Спайк Ли – Черный клановец
- Павел Павликовский – Холодная война
- Йоргос Лантимос – Фаворитка
Лучшая женская роль второго плана
- Эмма Стоун — Фаворитка
- Рэйчел Вайс — Фаворитка
- Эми Адамс — Власть
- Реджина Кинг — Если Бил-стрит могла бы заговорить
- Марина Де Тавира — Рома
Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али — Зеленая книга
- Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?
- Тимоти Шаламе — Красивый мальчик
- Сэм Эллиотт — Звезда родилась
- Сэм Рокуэлл — Власть
Лучший дизайн костюмов
- Баллада Бастера Скрагсса
- Черная пантера
- Фаворитка
- Мэри Поппинс возвращается
- Две королевы
Лучший фильм на иностранном языке
- Рома (Мексика)
- Холодная война (Польша)
- Магазинные воришки (Япония)
- Капернаум (Ливан)
- Работа без авторства (Германия)
Лучший анимационный фильм
- Суперсемейка 2
- Человек-паук: Через вселенные
- Ральф против интернета
- Остров собак
- Мирай из будущего
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Лучший короткометражный анимационный фильм
- Бао
- Птичья карма
- Билби
- Выходные
- Один маленький шаг
Лучший документальный фильм
- RBG
- Будешь моим соседом?
- Minding the Gap
- Свободный подъем в одиночку
Лучший монтаж
- Зеленая книга
- Богемская рапсодия
- Черный клановец
- Фаворитка
- Власть
Лучшая песня
- Звезда Родилась: Shallow
- Черная пантера: All the Stars
- Пышка: Girl In The Movies
- Мэри Поппинс возвращается: The Place Where Lost Things Go
Лучший оригинальный сценарий
- Баллада Бастера Скраггса
- Если Бил-стрит могла бы заговорить
- Звезда родилась
- Сможете ли вы меня простить?
- Черный клановец
Лучший адаптированный сценарий
- Зеленая книга
- Фаворитка
- Рома
- Власть
- Дневник пастыря
Лучший короткометражный документальный фильм
- Точка. Конец предложения
- Конец игры
- Ночь в саду
- Спасательная шлюпка
- Черная овца
Лучший художник-постановщик
- Фаворитка
- Человек на Луне
- Рома
- Черная пантера
- Мэри Поппинс возвращается
Лучшие прически и грим
- Власть
- Две королевы
- На границе миров
Лучший композитор
- Если Бил-стрит могла бы заговорить
- Мэри Поппинс возвращается
- Остров собак
- Черная пантера
- Черный клановец
Лучший монтаж звука
- Человек на Луне
- Тихое место
- Богемская рапсодия
- Черная пантера
- Рома
Лучшее сведение звука
- Рома
- Богемская рапсодия
- Человек на Луне
- Звезда родилась
- Черная пантера
Лучшие спецэффекты
- Мстители: Война бесконечности
- Кристофер Робин
- Человек на Луне
- Первому игроку приготовиться
- Хан Соло: Звездные войны. Истории
Кстати, фильм Мстители: война бесконечности стал лучшим по версии People’s Choice Awards 2018.