Певица MARUV любит эпатировать публику сексуальными нарядами и признается, что это ее состояние души. Факты ICTV собрали самые откровенные образы исполнительницы.
Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV давно запечатлелась в памяти у многих своих поклонников, как любительница откровенных образов в стиле садомазо.
– Мне кажется, садомазо – это тема всех уверенных, волевых женщин. Честно, я не видела ни одну девочку, которая добилась успеха в своей карьере, была успешна в своей сфере деятельности и не была б чуть-чуть садомазо. Простите. Это просто. Мне кажется, это состояние души, – рассказывалаАнна Корсун (Настоящее имя MARUV. – Ред.) в одном из своих интервью.
Мы собрали самые смелые и откровенные фотографии певицы.
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К слову, читайте биографию MARUV – победительницы отбора на Евровидение 2019.
Фото: maruvofficial