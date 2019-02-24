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Строго 18+! Самые откровенные образы MARUV

Певица MARUV любит эпатировать публику сексуальными нарядами и признается, что это ее состояние души. Факты ICTV собрали самые откровенные образы исполнительницы.

Строго 18+! Самые откровенные образы MARUV

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV давно запечатлелась в памяти у многих своих поклонников, как любительница откровенных образов в стиле садомазо.

– Мне кажется, садомазо – это тема всех уверенных, волевых женщин. Честно, я не видела ни одну девочку, которая добилась успеха в своей карьере, была успешна в своей сфере деятельности и не была б чуть-чуть садомазо. Простите. Это просто. Мне кажется, это состояние души, – рассказывалаАнна Корсун (Настоящее имя MARUV. – Ред.) в одном из своих интервью.

Мы собрали самые смелые и откровенные фотографии певицы.

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Строго 18+! Самые откровенные образы MARUV / 5 фотографий

Читайте: MARUV – Siren song: перевод и текст песни на Евровидение 2019

К слову, читайте биографию MARUV –  победительницы отбора на Евровидение 2019.

Фото: maruvofficial

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