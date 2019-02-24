Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV давно запечатлелась в памяти у многих своих поклонников, как любительница откровенных образов в стиле садомазо.

– Мне кажется, садомазо – это тема всех уверенных, волевых женщин. Честно, я не видела ни одну девочку, которая добилась успеха в своей карьере, была успешна в своей сфере деятельности и не была б чуть-чуть садомазо. Простите. Это просто. Мне кажется, это состояние души, – рассказывалаАнна Корсун (Настоящее имя MARUV. – Ред.) в одном из своих интервью.