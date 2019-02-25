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Freedom Jazz – финалисты отбора на Евровидение 2019

Freedom jazz имеют шансы поехать на Евровидение 2019 от Украины после отказа MARUV подписать договор с Общественным вещателем.

Freedom Jazz – финалисты отбора на Евровидение 2019

По правилам нацотбора на Евровидение 2019, после того, как MARUV отказалась заключать договор о своем участии в конкурсе, Общественный вещатель должен рассмотреть кандидатуру исполнителя, который финишировал на втором месте после MARUV – а это Freedom Jazz.

Факты ICTV вспоминают выступление девушек во время национального отбора на Евровидение 2019.

Freedom Jazz открыли финал отбора на Евровидение 2019 с песней Cupidon.

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Freedom Jazz в финале отбора на Евровидение 2019

Freedom Jazz во втором полуфинале отбора на Евровидение 2019

История создания

Украинскую группу Freedom Jazz основали в 2008 году. В ее состав входят десять девушек, трое из которых являются вокалистами, а остальные играют на саксофоне, клавишных, ударных, бас-гитаре, гитаре и трубе.

Вокалистами группы выступают Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко.

Популярность Freedom Jazz принесло участие в Шоу №1, после чего она стала неотъемлемой частью многих телешоу Украины.

Группа известна своим исполнением каверов на различные мировые и украинские хиты. Также в ее репертуаре есть и популярные песни немецкой группы 1980-х годов Modern talking.

Каждое выступление Freedom Jazz сопровождается и ярким шоу на сцене. Хотя о песне, с которой группа должна принимать участие в нацотборе на Евровидение 2019, много не известно, можно сказать, что она будет авторской.

Как сообщалось, MARUV рассказала, почему не подписала договор о своем участии в Евровидении 2019.

Фото: Freedom-Jazz girls band

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