Какие актеры получили Оскар 2019 за лучшие роли второго плана – читайте в материале Фактов ICTV.

Реджина Кинг получила Оскар 2019 за Лучшую женскую роль второго плана.

Она играла в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.

Актриса не сдерживала слез во время своей речи и поблагодарила всех.

Махершала Али получил Оскар за Лучшую мужскую роль второго плана.

Он играл известного пианиста Дона Ширли в фильме Зеленая книга.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинация были также представлены:

Лучшая женская роль второго плана

Эмма Стоун — Фаворитка

Рэйчел Вайс — Фаворитка

Эми Адамс — Власть

Марина Де Тавира — Рома

Лучшая мужская роль второго плана

Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?

Тимоти Шаламе — Красивый мальчик

Сэм Эллиотт — Звезда родилась

Сэм Рокуэлл — Власть

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.