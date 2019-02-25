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Кто получил Оскар 2019 за лучшую роль второго плана

Какие актеры получили Оскар 2019 за лучшие роли второго плана – читайте в материале Фактов ICTV.

Второго плана Оскар 2019

Реджина Кинг получила Оскар 2019 за Лучшую женскую роль второго плана.

Она играла в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.

Актриса не сдерживала слез во время своей речи и поблагодарила всех.

Махершала Али получил Оскар за Лучшую мужскую роль второго плана.

Он играл известного пианиста Дона Ширли в фильме Зеленая книга.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинация были также представлены:

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмма Стоун — Фаворитка
  • Рэйчел Вайс — Фаворитка
  • Эми Адамс — Власть
  • Марина Де Тавира — Рома

Лучшая мужская роль второго плана

  • Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?
  • Тимоти Шаламе — Красивый мальчик
  • Сэм Эллиотт — Звезда родилась
  • Сэм Рокуэлл — Власть

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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