Какие актеры получили Оскар 2019 за лучшие роли второго плана – читайте в материале Фактов ICTV.
Реджина Кинг получила Оскар 2019 за Лучшую женскую роль второго плана.
Она играла в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.
Актриса не сдерживала слез во время своей речи и поблагодарила всех.
Махершала Али получил Оскар за Лучшую мужскую роль второго плана.
Он играл известного пианиста Дона Ширли в фильме Зеленая книга.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
В номинация были также представлены:
Лучшая женская роль второго плана
- Эмма Стоун — Фаворитка
- Рэйчел Вайс — Фаворитка
- Эми Адамс — Власть
- Марина Де Тавира — Рома
Лучшая мужская роль второго плана
- Ричард Э. Грант — Сможете ли вы меня простить?
- Тимоти Шаламе — Красивый мальчик
- Сэм Эллиотт — Звезда родилась
- Сэм Рокуэлл — Власть
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.