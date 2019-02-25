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Конфуз на Оскаре 2019: Рами Малек упал с наградой

Актер Рами Малек упал со сцены после получения награды за лучшую мужскую роль на церемонии Оскар 2019.

Рамі Малек

Рами Малеку даже вызвали скорую, пишет Independent.

К счастью, актер не получил никаких серьезных травм и охотно общался с журналистами после получения золотой статуэтки.

 

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

37-летний Рами Малек получил Оскар 2019 за роль Фредди Меркьюри в биографическом фильме Богемская рапсодия.

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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