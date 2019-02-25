25 февраля, ко дню рождения Леси Украинки приурочен выход первого тизера биографического фильма о поэтессе.

25 февраля, ко дню рождения Леси Украинки приурочен выход первого тизера биографического фильма о поэтессе.

В 2-минутном видео показан один из драматичных моментов судьбы Леси Украинки – это период, который она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни. Поэтесса заботилась о любимом и пыталась облегчить его последние дни.

Читайте: Лесная песня Леси Украинки станет видеоигрой

В это время была написана одна из самых известных поэм Одержимая.

Съемки тизера проходили в Голосеевском парке Киева и в фотостудии.

Главную роль играет украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма – Нана Джанелидзе.













Леся Українка. Узлісся: первый тизер биографического фильма / 3 фотографии

– В будущем фильме, как и в тизере, мы хотим показать неклассический и необычный образ Леси Украинки. Мы все привыкли к портрету на школьной стене и сухим фактам, которые преподавали нам учителя литературы. Но мы хотим показать Лесю совсем другой: живой, современной, с глубокими чувствами. Мы воссоздадим образ настоящей женщины-энигмы, расскажем о всех мистических и противоречивых поворотах ее судьбы, – говорят продюсеры фильма Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

Напомним, 25 февраля прошлого года неизвестные похитили бронзовые гирлянды с памятника на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.