Freedom Jazz финишировали на нацотборе на Евровидение 2019 на втором месте после MARUV, поэтому именно они сейчас имеют шанс поехать на Евровидение от Украины.

Решение об исполнителе, который поедет в Израиль представлять Украину на Евровидении 2019, до сих пор не принято.

После того, как MARUV отвергла условия договора о своем участии в конкурсе, Общественный вещатель должен будет вернуться к переговорам со следующим кандидатом.

Как сообщил глава Национального общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, встреча со следующим исполнителем назначена на утро 26 февраля.

Продюсер и экс-директора певицы Alyosha Вадим Лисица рассказал, что по правилам нацотбора на Евровидение 2019 далее вещатель должен рассмотреть кандидатуру исполнителя, который финишировал на втором месте после MARUV – а это Freedom Jazz, пишут Вести.

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К слову, похоже, артистки сами намекают на свое участие в Евровидении 2019, выложив пост с хештегом Евровидение как раз тогда, когда появилась новость об отказе MARUV ехать в Израиль.

Как сообщалось, MARUV рассказала, почему не подписала договор о своем участии в Евровидении 2019.

Фото: Freedom Jazz