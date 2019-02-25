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Кто выступит на Евровидении от Украины вместо MARUV

Freedom Jazz финишировали на нацотборе на Евровидение 2019 на втором месте после MARUV, поэтому именно они сейчас имеют шанс поехать на Евровидение от Украины.

Freedom jazz

Решение об исполнителе, который поедет в Израиль представлять Украину на Евровидении 2019, до сих пор не принято.

После того, как MARUV отвергла условия договора о своем участии в конкурсе, Общественный вещатель должен будет вернуться к переговорам со следующим кандидатом.

Как сообщил глава Национального общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, встреча со следующим исполнителем назначена на утро 26 февраля.

Продюсер и экс-директора певицы Alyosha Вадим Лисица рассказал, что по правилам нацотбора на Евровидение 2019 далее вещатель должен рассмотреть кандидатуру исполнителя, который финишировал на втором месте после MARUV – а это Freedom Jazz, пишут Вести.

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К слову, похоже, артистки сами намекают на свое участие в Евровидении 2019, выложив пост с хештегом Евровидение как раз тогда, когда появилась новость об отказе MARUV ехать в Израиль.

Как сообщалось, MARUV рассказала, почему не подписала договор о своем участии в Евровидении 2019.

Фото: Freedom Jazz 

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