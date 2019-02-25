MARUV не станет участником Евровидения 2019 от Украины, потому что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун в конкурсе.

MARUV не выступит на Евровидении 2019, несмотря на свою победу в нацотборе на конкурс.

Общественный вещатель, который занимается вопросом выбора представителя Украины на Евровидении 2019, заявил, что вещатель и Анна Корсун не подписали документ об участии певицы по ряду причин.

В Общественном вещателе объяснили, что нацотбор на Евровидение 2019 в этом году “имеет признаки политизации”, к чему приложили руку представители страны-агрессора России.

Также вещатель выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации раскола украинского общества, “что противоречит задачам Общественного вещателя”.

Как сообщил глава Национального общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, переговоры со следующим кандидатом на участие в Евровидении начнутся завтра утром.

К слову, для того, чтобы участвовать в Евровидении 2019 MARUV должна была передать права на песню.

Фото: MARUV