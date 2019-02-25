Победительница нацотбора на Евровидение 2019 певица MARUV заявила, что ее смущает положение договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) о передаче авторских прав на песню, принадлежащих лейблу Warner Music.

В НОТУ объяснили, что передача прав на песню участников Евровидения 2019 – это требование правил песенного конкурса.

– Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав, – сказала в комментарии Интерфакс-Украина член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк.

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По ее словам, сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение 2019 Maruv.

Ранее Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ.

После победы певицы MARUV на нацотборе на Евровидение 2019 букмекеры подняли Украину на несколько позиций.

Фото: MARUV/ Instagram