PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / MARUV должна передать права на песню, чтобы поехать на Евровидение 2019/

MARUV должна передать права на песню, чтобы поехать на Евровидение 2019

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 певица MARUV заявила, что ее смущает положение договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) о передаче авторских прав на песню, принадлежащих лейблу Warner Music.

MARUV

В НОТУ объяснили, что передача прав на песню участников Евровидения 2019 – это требование правил песенного конкурса.

– Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав, – сказала в комментарии Интерфакс-Украина член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк.

Читайте: Maruv – Siren song: перевод и текст песни на Евровидение 2019

По ее словам, сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение 2019 Maruv.

Ранее Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ.

После победы певицы MARUV на нацотборе на Евровидение 2019 букмекеры подняли Украину на несколько позиций.

Фото: MARUV/ Instagram

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отмена концертов в РФ не снимет рисков для Украины – Кириленко о MARUV
Права на песню MARUV Siren Song принадлежат российскому лейблу
Я готова отказаться от выступлений в России: MARUV едет на Евровидение
Италию на Евровидении 2019 представит Mahmood
MARUV не поедет на Евровидение – названо условие
Букмекеры изменили ставки на Евровидение 2019: на каком месте Украина
MARUV победила в нацотборе на Евровидение 2019 – реакция соцсетей
Maruv – Siren song: перевод и текст песни на Евровидение 2019
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка