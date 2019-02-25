MARUV рассказала, почему не подписала договор о своем участии в Евровидении 2019.

MARUV рассказала детали 7-часовой встречи ее команды с представителями Общественного вещателя, которые занимаются отбором участника от Украины на Евровидении 2019.

Как известно, вещатель заявил, что MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, из-за несогласия сторон на счет договора об участии Анны Корсун на конкурсе.

Певица подчеркнула, что была готова отменить свои концерты в России, но не это стало камнем преткновения во время переговоров. По словам MARUV, некоторые пункты документа “становятся кабальными” для нее в случае подписания.

– Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене.

К слову, для того, чтобы участвовать в Евровидении 2019 MARUV должна была передать права на песню.

Фото: MARUV