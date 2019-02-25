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Лучшая музыка и песня к фильму – Оскар 2019

Кто взял Оскар 2019 за лучшую музыку в фильме и лучшую песню – читайте в материале Фактов ICTV.

Песня и саундтрек Оскар 2019

Оскар 2019 за лучшую музыку к фильму получает Черная пантера.

Музыку написал 34-летний шведский композитор Людвиг Йоранссон.

А лучшей песней признали Shallow, которую выполнили Брэдли Купер и Леди Гага в фильме Рождение звезды.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

Среди номинантов на лучшую песню также были:

  • Черная пантера: All the Stars
  • Пышка: Girl In The Movies
  • Мэри Поппинс возвращается: The Place Where Lost Things Go

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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