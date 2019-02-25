Какие фильмы получили Оскар 2019 за лучший дизайн костюмов и прически и макияж – читайте в материале Фактов ICTV.
Оскар 2019 за Лучшую прически и грим получил фильм Власть режиссера Адама Мак-Кея.
А в номинации Лучший дизайн костюмов победила лента Черная пантера.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
В номинации также были представлены:
Лучший дизайн костюмов
- Баллада Бастера Скрагсса
- Фаворитка
- Мэри Поппинс возвращается
- Две королевы
Лучшие прически и грим
- Две королевы
- На границе миров
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.
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