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Лучший грим, костюмы и прически – Оскар 2019

Какие фильмы получили Оскар 2019 за лучший дизайн костюмов и прически и макияж – читайте в материале Фактов ICTV.

Дизайн и макияж Оскар 2019

Оскар 2019 за Лучшую прически и грим получил фильм Власть режиссера Адама Мак-Кея.

А в номинации Лучший дизайн костюмов победила лента Черная пантера.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинации также были представлены:

Лучший дизайн костюмов

  • Баллада Бастера Скрагсса
  • Фаворитка
  • Мэри Поппинс возвращается
  • Две королевы

Лучшие прически и грим

  • Две королевы
  • На границе миров

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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